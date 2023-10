‘Vluchtelingencrisis? Opvang in de regio begint steeds meer een fata morgana te worden’

Expert Midden-Oosten bij 11.11.11 en auteur van 'Niemandsland. Een reis dwars door de Syriëregio" (Ertsberg)

, stelt hij scherp op de grote problemen waar regio nog steeds mee te kampen heeft. ‘Syrië blijft de grootste vluchtelingencrisis ter wereld.’over het aantal asielaanvragen in de Europese Unie. Wat bleek? In augustus 2023 dienden 100.000 mensen een asielaanvraag in. Syriërs vormden opnieuw de belangrijkste nationaliteit, met 18.000 aanvragen. Het aantal Syriërs dat een asielaanvraag indiende verdubbelde zelfs ten opzichte van augustus 2022.

Ver weg van de aandacht van Europese beleidsmakers en de publieke opinie bevinden Syriërs zich in een steeds uitzichtlozere situatie. Veilige terugkeer naar Syrië, waar de oorlog voortraast en de martelkamers van het Assad-regime overuren draaien, blijft onmogelijk. De kans op een nieuwe militaire escalatie in grote delen van het land, waarbij enorme aantallen Syriërs moeten vluchten voor oorlogsgeweld, is reëel. headtopics.com

En ook de derde mogelijke oplossing waarover een vluchteling beschikt, hervestiging of andere legale migratiekanalen tot landen buiten de regio, wordt steeds moeilijker. Meer dan 777.000 Syrische vluchtelingen komen volgens de VN in aanmerking voor hervestiging. Maar in heel 2023 werden tot nog toe slechts 16.522 Syriërs hervestigd, een schamele twee procent van de mensen die daarvoor in aanmerking komen.Syrië blijft zo, al jaren, de grootste vluchtelingencrisis ter wereld.

Een land als Turkije, dat op zijn eentje meer dan 3.5 miljoen Syriërs opvangt, heeft begrijpelijkerwijs weinig boodschap aan Europese analyses dat er een beperkte ‘absorptiekracht’ bestaat in Europa en dat Turkije dus best nog méér vluchtelingen opvangt in ruil voor wat extra geld. headtopics.com

