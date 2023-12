Vladimir Poutine répond aux questions de la presse et des citoyens

Le président russe Vladimir Poutine a répondu aux questions de la presse et des citoyens, une semaine après avoir annoncé son intention de rester au Kremlin. Un exercice traditionnel auquel il avait renoncé l’année dernière. Cette fois, il est de retour et il a tenu à apparaître en confiance. Pourtant, il y a à peine six mois, le président russe semblait essuyer de nombreux revers.

Son allié, Evgueni Prigojine, l’ex patron de Wagner aujourd’hui décédé, opérait un mouvement de révolte et ordonnait à ses troupes de marcher vers Moscou. Un acte vécu comme une trahison de la part de celui qu’on surnommait le cuisinier de Poutine. Aujourd’hui, le président russe réaffirme sans sourciller ses objectifs en Ukraine après deux ans de conflit : à savoir, chasser le pouvoir actuel, qu’il qualifie de nazi, et détruire les capacités militaires de son voisin pro-occidental pour lui imposer une neutralité. 'Le leadership russe sent qu’il a repris le contrôle de la situatio





