Vlaams Belang zet twee Zwijndrechtse raadsleden die voor fusie stemden uit partij: “Men moet zich neerleggen b

Van "huis bekogeld met eieren" tot "onze gemeente is op slinkse wijze verkocht": zo hebben politici de fusie in Zwijndrecht beleefd

Vlaams Belang Niel stelt met Chris De Clerck nieuwe lijsttrekker voorVlaams Belang Niel trekt in 2024 met een stevig vernieuwde en verjongde lijst én een nieuwe lijsttrekker naar de kiezer. De 47-jarige Chris De Clerck neemt de fakkel over van huidig gemeenteraadslid Eddy Landuyt.

Oppositie blijft kritisch voor politie en justitie na aanslag in Brussel: "Had vermeden kunnen en moeten wordeOppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA blijven kritisch voor het optreden van politie en justitie in het dossier van Abdesalem Lassoued, de Tunesiër die vorige week twee Zweedse voetbalfans doodschoot in Brussel. Vlaams Belang vraagt het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Schiltz bijt in het zand: Tom Ongena trekt Vlaams, Bart Somers duwt federaalOpen VLD-voorzitter Tom Ongena trekt de Vlaamse lijst in Antwerpen, Marianne Verhaert krijgt de tweede plek. Vlaams minister Bart Somers verhuist naar de Kamer als lijstduwer. Het voorstel moet vanavond door het provinciaal bestuur worden goedgekeurd.

Vlaams Parlement heft parlementaire onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi opnieuw opHet Vlaams Parlement heeft de parlementaire onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi opnieuw opgeheven.

Vlaams Parlement keurt nieuwe basis voor organisatie lokale en provinciale verkiezingen 2024 goedHet Vlaams Parlement heeft woensdag het decreet goedgekeurd dat de juridische basis legt voor de organisatie van de volgende lokale en provinciale verkiezingen in oktober 2024. Het decreet van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers legt niet alleen de procedures vast, maar stuurt ook een aantal zaken bij.