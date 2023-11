Violiste Linde Verjans wint schrijfwedstrijd Manteau

Op het literair evenement Boektopia in Kortrijk riep uitgeverij Manteau op 1 november de Antwerpse Linde Verjans uit als winnares van een schrijfwedstrijd. Haar manuscriptEerder dit jaar schreef de Antwerpse uitgeverij Manteau een schrijfwedstrijd uit. Britt Libot, Freya Moonen en Linde Verjans kwamen als finalisten uit de bus. Op allerheiligendag, kort na de middag, maakte presentator Tom De Cock op Boektopia bekend dat Linde Verjans de winnares is van deze uitgave-intentie.

Op donderdag 2 november organiseert jongerenwerking ‘De Trappen’ een unieke avond tijdens KMSKA LAAT. De organisatie voorziet tal van activiteiten tijdens een avond die in het teken staat van …De provinciale groen- en recreatiedomeinen blijven op donderdag 2 november gesloten. De oorzaak is de komst van storm Ciarán met rukwinden tot zelfs 100 kilometer per uur.

Afgelopen jaar gingen de klimaatdichters al drie keer samen met een groep op pad om woorden in het landschap achter te laten. Zo maken ze een collectief kunstwerk dat bestaat uit tekst, beeld en … Huilen met de (noodzakelijke) pet op. De herfstvakantie doet op klimatologisch vlak zijn naam alle eer aan. Na dagen vertoeven in binnenspeeltuinen -en zwembaden is de inspiratie voor spannende … headtopics.com

Op 9 november opent Davy Schellemans Café Commercial in de Slachthuisbuurt. Daarmee is de chef niet aan zijn proefstuk toe, want met zijn rock-’n-rollrestaurant Veranda zette hij dertien jaar …De wedstrijd tussen Antwerpen Noord en Ekeren Donk werd zaterdag stopgezet bij een 1-0 stand. Het is nu aan de voetbalbond om te beslissen wat er moet gebeuren.Op het Theaterplein kan je woensdag op zoek naar oude schatten op de vintage en tweedehandsmarkt.

Affrontez l’hiver avec style avec ces 3 manteaux tendances affichés en promotion avec SarenzaVous êtes à la recherche du manteau idéal pour cet hiver ? Profitez des offres Sarenza. En ce moment, vous pouvez économiser jusqu’à -40% sur une sélection de manteaux, dont ces 3 modèles ultra tendances. Lire la suite ⮕

Diesel en stookolie vanaf woensdag goedkoperDiesel en stookolie worden woensdag goedkoper. Dat meldt de FOD Economie dinsdag. De maximumprijs per liter voor diesel (B7) daalt met 1,7 cent tot 1,924 euro. Lire la suite ⮕

Peulis wint van BooischotPeulis ging met de winst aan de haal in de uitwedstrijd op zondag tegen Booischot. Het duel eindigde op 1-2. Lire la suite ⮕

Boomse Jade (15) wint met haar team Wereldkampioenschap Hip Hop: “Een droom die uitkomt”Amper 15 jaar is Jade uit Boom, die samen met haar team Voltage het wereldkampioenschap Hip Hop heeft gewonnen. Voor Jade was het haar eerste keer op een wereldkampioenschap, en meteen eentje om nooit te vergeten. “Iedereen was in tranen.” Lire la suite ⮕

Na amper twee minuten was ze al ribbedebie: Fem van Empel wint ook Koppenbergcross met grote overmacht, twee BOf de wedstrijd nu zoals gewoonlijk om 13u40 begint of door het bekervoetbal van vanmiddag zoals vandaag om 11u50: er staat voorlopig geen maat op Fem van Empel. De wereldkampioene liet op en rond de Koppenberg de verzamelde concurrentie al na twee minuten achter en reed op het loodzware parcours solo naar de zege. Lire la suite ⮕

Lionel Messi troeft Kevin De Bruyne af en wint zijn achtste (!) en laatste Gouden Bal, Aitana Bonmati triomfeeEn daar is nummer acht! Geen verrassing, wel verdiend: wereldkampioen Lionel Messi heeft op zijn 36ste nog maar eens de Gouden Bal gewonnen. Kevin De Bruyne bleek de enige landgenoot bij de genomineerden, op de vierde plaats. Lire la suite ⮕