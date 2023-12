Vincent Mannaert et l'avenir du Club de Bruges

S’il quittera Bruges en fin de saison, Vincent Mannaert n’a pas encore classé ses derniers dossiers. L’état du noyau du Club est son principal chantier. Quelques jours avant de trancher sur son avenir, il pensait encore à celui de son Club. Vincent Mannaert est un homme de réseaux et de réunions, adepte des journées trop longues parce que presque maladivement contraint de mettre le nez dans chacune des décisions prises au sein de l’institution.

Ce n’est sans doute pas un hasard si aucun directeur sportif n’est parvenu à s’installer dans la lumière ou dans la durée au sein du FCB, piloté par le duo que forme depuis plus d’une décennie le CEO avec son président Bart Verhaeghe. Pour imaginer le futur brugeois, Mannaert planchait intensément sur une nouvelle orientation à donner au recrutement des Blauw en Zwart. Le résultat de mercatos inégaux, avec de plus en plus de millions dépensés mais un taux de réussite paradoxalement devenu trop aléatoir





