Vincent Kompany emmène Burnley samedi après-midi à Bournemouth lors de la 10e journée de Premier League dans un match de bas de tableau. Les « Cherries » sont 19e et avant-dernier du classement avec trois points. Burnley, avec un point de plus, se situe en 18e position.

« Mon attitude ne changera certainement pas : être constant et travailler dur, à chaque match. Ce n’est pas dans ma nature de paniquer », a déclaré Kompany à la presse vendredi. « Je veux gagner chaque match. Il faut gagner tous les matchs. Nous devons gagner chaque match. Pour y parvenir, il faut demander le meilleur de chacun chaque jour ».Burnley semble particulièrement fragile en défense, avec sept buts encaissés en deux matchs.

Lire la suite:

sudinfo_be »

18e de Premier League avec Burnley, Kompany 'ne panique pas' : 'Nous avons une bonne équipe, il est temps de le montrer'Vincent Kompany emmène Burnley samedi après-midi à Bournemouth lors de la 10e journée de Premier League dans un match de... Lire la suite ⮕

| Choc de P1 entre Tilff et Grâce-Hollogne ce samedi: «Des retrouvaillesSeul club à avoir fait tomber les Buffalos en championnat l’an dernier en P2, le groupe de Gilles Dubru les retrouvent en P1 avec l’étiquette de leader qui leur va assez bien. Lire la suite ⮕

Les voies de la E411 entre Nil-Saint-Vincent et Louvrange libérées dès samediLa circulation sera rétablie normalement dans les deux directions (vers Bruxelles et vers Namur) sur ce tronçon d’environ 8 kilomètres. Lire la suite ⮕

Les voies de la E411 entre Nil-Saint-Vincent et Louvrange libérées dès samediLe chantier visant à réhabiliter les couches supérieures des revêtements de certaines voies de l'autoroute E411 entre Nil-Saint-Vincent et Louvrange s'achève: La Sofico et le SPW Infrastructures annoncent que dès ce samedi 28 octobre, la circulation sera rétablie normalement dans les deux directions (vers Bruxelles et vers Namur) sur ce tronçon... Lire la suite ⮕

L'ancien joueur de Westerlo et du Cercle Lyle Foster prolonge à Burnley jusqu'en 2028Lyle Foster a paraphé une prolongation de contrat avec Burnley, le club de Premier League dirigé par Vincent Kompany. Les Clarets ont annoncé la signature de leur attaquant sud-africain jeudi. Arrivé en janvier pour quelque 11 millions d'euros de Westerlo, Foster est désormais lié au club jusqu'en juin 2028. Lire la suite ⮕

Un jeune Belge de 28 ans perd tragiquement la vie sur l’autoroute au SénégalLe jeune homme n’a malheureusement pas survécu au choc. Lire la suite ⮕