Vijftig jaar geleden gingen de laatste schoenen er buiten, nu pakt schoenmuseum uit met unieke sneakers: “De c

Meer dan een halve eeuw nadat in Eperon d’Or het laatste paar schoenen werd geproduceerd, is in hetzelfde gebouw – intussen een museum – een eigen paar sneakers voorgesteld.

SPORTKORT WEST-VLAANDEREN. Otegem haalt ex-succestrainer terug, Kortrijk Spurs haalt nog versterking en toptransfer voor Jasper Verbrugge Trainer Angelo Paravizzini countert na broodnodige zege kritiek rond selectiekeuzes bij Mandel United: “We stellen altijd de beste ploeg op”IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT.

Mogelijk meer dan vijftig doden bij bombardement op vluchtelingenkamp Jabalia, meldt HamasBij een bombardement op een vluchtelingenkamp in het noorden van de Gazastrook zijn dinsdag minstens vijftig mensen om het leven gekomen. Dat meldt Hamas. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanslag. Lire la suite ⮕

Mogelijk meer dan vijftig doden bij bombardement op vluchtelingenkamp Jabalia, meldt HamasBij een bombardement op een vluchtelingenkamp in het noorden van de Gazastrook zijn dinsdag minstens vijftig mensen om het leven gekomen. Dat meldt Hamas. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanslag. Lire la suite ⮕

Er verdwijnt steeds meer vis uit hun vijver, en dat frustreert Sportvissers mateloos: “Ze worden thuis opgegetDe Beverse Sportvissers bestaan vijftig jaar. De club telt met meer dan honderd leden op volle toeren, maar toch zijn er kapers op de kust. De voorbije maanden vonden heel wat vissers zonder vergunning de weg naar de vijver in de Industrieweg en haalden ze behoorlijk wat vis uit de vijver. Lire la suite ⮕

‘Minstens vijftig doden’ in vluchtelingenkamp na Israëlische raketaanvalNieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Man (34) mag nachtclub niet meer binnen en haalt pistool boven: “Schoot meermaals in de lucht”Een 34-jarige man loste meerdere schoten met een alarmpistool dit weekend in een nachtclub de Chinstraat in Gent. De man viel klanten lastig en werd daarop de toegang tot de club ontzegd. Lire la suite ⮕

Kalmthout lanceert ‘Kalmthout boomt’ voor meer bomen in de gemeenteMet het initiatief ‘Kalmthout boomt’ wil de gemeente haar inwoners aansporen om mee werk te maken van meer bomen in de gemeente. Want bomen zijn belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming én ze beschermen de tuin in droge periodes. Er komt een groepsaankoop om samen inheemse bomen aan te kopen aan een goede prijs. Lire la suite ⮕