Vijf mensen die geconfronteerd werden met verlies en iets nieuws creëren

Hoor je ze doorheen het ruisen van de bladeren die vallen? Wij spraken met vijf mensen die geconfronteerd werden met verlies, en vanuit dat verdriet de kracht putten om iets nieuws te creëren. Vandaag: Annick Rogiers. Bjorn (35) moet na dood van moeder meer dan 100.

000 euro erfbelasting betalen, maar staat met rug tegen de muur: “We kunnen de erfenis niet verkopen” Miljardair huurt groot deel van historische stad af voor exuberant verjaardagsfeest, en dat valt niet in goede aarde: “Er zijn grenzen” “Ze streelde mijn borsten en stak haar hand tussen mijn benen”: onze redactie kon pv’s inkijken over seksueel misbruik door nonnen in berucht tehui

:

NIEUWSBLAD_BE: Minstens vijf doden bij aanslag op politiewagen in PakistanIn Pakistan zijn bij een aanslag op een politiewagen minstens vijf mensen om het leven gekomen. Meer dan vijftien personen raakten gewond. Dat meldt een politiewoordvoerder.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

GVA: Minstens vijf doden bij aanslag op politiewagen in PakistanIn Pakistan zijn bij een aanslag op een politiewagen minstens vijf mensen om het leven gekomen. Meer dan vijftien personen raakten gewond. Dat meldt een politiewoordvoerder.

La source: gva | Lire la suite »

GVA: Nieuwe politieke alliantie Wij, Samen Sterk officieel voorgesteld, nog geen namen bekendDe fracties CD&V en Open Vld van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht stappen samen met onafhankelijken naar de kiezer in 2024 als Wij, Samen Sterk. De nieuwe partij is nu ook officieel voorgesteld.

La source: gva | Lire la suite »

GVA: Nieuwe politieke alliantie Wij, Samen Sterk officieel voorgesteld, nog geen namen bekendDe fracties CD&V en Open Vld van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht stappen samen met onafhankelijken naar de kiezer in 2024 als Wij, Samen Sterk. De nieuwe partij is nu ook officieel voorgesteld.

La source: gva | Lire la suite »

NIEUWSBLAD_BE: Oud-minister Luc Martens moet 260.000 euro aan vijf personen terugbetalenOud-minister en burgemeester van Roeselare Luc Martens moet 260.000 euro die hij had geleend, aan vijf personen terugbetalen. Zo bericht Focus-WTV vrijdagavond. De rechtbank in Kortrijk heeft beslist dat hij het geleende bedrag aan vijf personen of ondernemingen uit de regio integraal moet terugbetalen met daarbovenop de rente.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

GVA: Op De Beeck scoort vijf keer voor Davo Puurs dat wint van VlimmerenJacoba Op De Beeck sloeg 5 keer toe toen Davo Puurs Vlimmeren versloeg met 7-1 in de thuiswedstrijd. Charlyn Goovaerts en Liesel Van Dijck scoorden de andere doelpunten voor de thuisploeg, en De Baets zette zichzelf op het scoreformulier voor Vlimmeren.

La source: gva | Lire la suite »