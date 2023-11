Vijf keer meer meldingen van antisemitisme in ons land

De Shmira, een interne organisatie van vrijwilligers die instaat voor de veiligheid van de Joodse gemeenschap in Antwerpen, ziet een forse stijging. In ruim drie weken kregen zij 231 meldingen, terwijl dat er anders 50 per maand zijn.

“Er waren 5 meldingen van mensen die op straat te maken kregen met fysiek geweld omdat ze Joods zijn”, zegt een woordvoerder van de Shmira. “Een schoolkind kreeg een duw en viel van zijn fiets, iemand anders kreeg een schop in zijn buik.”

De andere meldingen gaan over verbale agressie (100) of over wat de Shmira zelf omschrijft als provocatief gedrag (126). “Met verbale agressie bedoelen we alle uitspraken die mogelijk strafbaar zijn, zoals doods­bedreigingen. Onder provocatief gedrag verstaan we uitlatingen die op zich niet verboden zijn, maar die Joodse mensen toch een ongerust gevoel geven. Denk aan iemand die ‘Tot slot waren er ruim 150 meldingen over onlinehaat en dito bedreigingen. headtopics.com

De incidenten voeden de ongerustheid bij de Joden in Antwerpen. De Shmira geeft alle meldingen door aan de lokale politie. Die onderzoekt ze.

