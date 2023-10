Vijf arbeiders om het leven gekomen bij ongeval op werf in Hamburg

Het ongeval gebeurde in de wijk HafenCity, op een werf voor het nieuwe Überseequartier, een van de grootste werven in de stad. Daar worden onder meer een winkelcentrum, hotels, restaurants en kantoorgebouwen neergezet.

Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest je wel komen bedanken”

Ontvoerde Duitse festivalganger Shani Louk (22) overledenDe jonge Duitse vrouw Shani Louk (22), die op 7 oktober aanwezig was op het Supernova-muziekfestival in Israël en door Hamas-militanten naar de Gazastrook ontvoerd werd, is overleden. Dat heeft haar moeder Riccarda maandag bevestigd aan het Duitse persagentschap DPA. Lire la suite ⮕

Ontvoerde Duitse festivalganger Shani Louk (22) overledenDe jonge Duitse vrouw Shani Louk (22), die op 7 oktober aanwezig was op het Supernova-muziekfestival in Israël en door Hamas-militanten naar de Gazastrook ontvoerd werd, is overleden. Dat bevestigt haar moeder Riccarda bij het Duitse persagentschap DPA. Lire la suite ⮕

Landelijke Gilden belonen winnaar superfietszoektochtVijf verschillende Geelse afdelingen van Landelijke Gilden – die van Bel, Holven, Stelen, Ten Aard en Zammel-Oosterlo – organiseerden tijdens de zomer ieder een eigen fietszoektocht. De vijf sloegen ook de handen in elkaar voor een superfietszoektocht: wie aan minstens drie van de vijf Geelse tochten deelnam, maakte kans op een superprijs. Lire la suite ⮕

Is je wijsvinger langer dan je ringvinger? Wat de lengte van je vingers zegt over je persoonlijkheidDe meeste mensen vinden het vanzelfsprekend, maar we hebben allemaal vijf vingers aan elke hand, en bij vrijwel iedereen is de middenvinger de langste en de pink de kortste. Lire la suite ⮕

Reveil op begraafplaats van Mortsel-dorp staat stil bij oorlogsslachtoffersVoor de zevende maal vindt op 1 november op de begraafplaats van Mortsel-dorp Reveil plaats. Met kaarsen, muziek en poëzie worden de overledenen herdacht. Lire la suite ⮕

Man overleden bij arbeidsongeval in Antwerpse havenBij een ongeval op kaai 913 in de Antwerpse haven is zaterdag een man om het leven gekomen. Het slachtoffer kreeg een deel van een lading op zich tijdens het laden van een schip. Hij overleed ter plaatse. Lire la suite ⮕