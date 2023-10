Vijf andere ‘Friends’ reageren in gezamenlijk statement op overlijden Matthew Perry: “Hij was een geschenk voo

Het overlijden van Matthew Perry, voor eeuwig en drie dagen Chandler uit ‘Friends’, heeft veel fans diep geraakt. De acteurs die de andere hoofdrollen in ‘Friends’ speelden, reageren nu op het nieuws met een gezamenlijk statement. In New York laten talloze mensen bloemen achter aan het appartementsgebouw waar zijn personage in de serie woonde.