Vier Fukushima-arbeiders in ziekenhuis na incident tijdens werkzaamheden

In totaal vijf arbeiders waren pijpen aan het schoonmaken in het filtratiesysteem, dat wordt gebruikt om water te behandelen van de centrale, toen een pijp per ongeluk losraakte waardoor twee mensen nat werden, vertelde een woordvoerder van Tepco, de exploitant van de centrale.Japan is op 24 augustus gestart met de lozing van het water dat gebruikt werd om de reactoren van Fukushima af te koelen die waren ingestort na de tsunami van 2011. De tweede fase van de lozing werd deze week voltooid.

Bij de eerste lozing werd 7.800 ton afvalwater in zee gespoeld. In totaal wordt zowat 1,34 miljoen ton afvalwater in etappes in zee geloosd, een hoeveelheid die gelijkstaat aan 500 olympische zwembaden. Volgens Tepco is op tritium na al het radioactieve materiaal uit het water gefilterd. Tritium is moeilijk van water te scheiden, maar volgens Tepco en het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) is het slechts in ongevaarlijke hoeveelheden in het afvalwater aanwezig.

Tepco onderzoekt de omstandigheden van het ongeluk en bekijkt welke maatregelen moeten worden genomen om herhaling te voorkomen. Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. headtopics.com

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenOVERZICHT. headtopics.com

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Lire la suite:

gva »

Quatre ouvriers touchés par des projections d'eau contaminée de FukushimaQuatre ouvriers qui travaillaient sur le chantier de démantèlement de la centrale accidentée de Fukushima Daiichi (nord-est du Japon) ont été éclaboussés par de l'eau contenant des substances radioactives et deux d'entre eux ont dû être hospitalisés par précaution, a déclaré vendredi un responsable. Lire la suite ⮕

Twee elektrische deelauto’s staan ter beschikking in MeerhoutNet als in verschillende andere Kempense steden en gemeenten is in Meerhout het startschot gegeven voor Cambio autodelen. Op twee verschillende locaties in de gemeente zullen twee auto’s klaar staan voor gebruik door inwoners, organisaties en bedrijven. Lire la suite ⮕

Knooppunt blijft nog twee weken langer afgeslotenDe werkzaamheden op het kruispunt van het Hofkwartier met de Belgiëlaan in Herentals lopen door het slechte weer flink vertraging op. Normaal moest het knooppunt in het stadshart vrijdag open gaan, maar dat gebeurt nu twee weken later. Lire la suite ⮕

Tour de France Femmes heeft pittige ritaankomst in Luik en twee ritten op één dagDe derde editie van de Tour de France Femmes, de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, heeft op woensdag 14 augustus 2024 een ritaankomst in Luik. Daags nadien wordt gestart in Bastenaken. Lire la suite ⮕

“Vier vermiste zeelui vermoedelijk dood” na botsing vrachtschepen voor Duitse kustMen gaat ervan uit dat de vier zeelui die dinsdag na een botsing van twee vrachtschepen in de Bocht van Duitsland vermist raakten, dood zijn. Dat meldt een woordvoerder van de maritieme hulpdiensten woensdag. Lire la suite ⮕

EU wil bewijzen dat ze twee oorlogen tegelijk aankanDe Europese leiders wilden bewijzen dat de oorlog tussen Hamas en Israël de aandacht niet wegtrekt van Oekraïne. Ze beloven Zelensky alle mogelijke steun. Maar de Hongaarse premier Orban en nu ook zijn Slovaakse collega Fico spelen stoorzender. Lire la suite ⮕