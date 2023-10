VIDEO. Van Gandelman tot Vanaken: bekijk hier alle doelpunten van de Belgische ploegen in de Europa en Confere

MULTILIVE.

Doelpunt Amoura wordt afgekeurd (0-1), Racing Genk en Ferencvaros houden elkaar in evenwicht21:45Verwarm je kamer 2 keer zo snel, zet je thermostaat 2 graden lager en bespaar tot wel 22% op je gasverbruik

Lire la suite:

gva »

Alarmbrief van Tunesië over Lassoued maakt duidelijk: niet enkel sprake van ontsnapping, óók van geweldEr duikt nog een nieuw element in het dossier over de terrorist Abdesalem Lassoued. Uit de ‘Red Notice’ die Tunesië verspreidde op 1 juli 2022 blijkt dat de politie niet alleen gealarmeerd werd over zijn ontsnapping, ook over geweld. Lire la suite ⮕

Deux matches de suspension confirmés pour le Gantois Omri GandelmanLe Comité disciplinaire pour le football professionnel a confirmé la proposition de deux matches de suspension formulée par le Parquet à l'encontre d'Omri Gandelman. Le milieu de terrain de La Gantoise avait été exclu pour un tackle trop appuyé au cours de la rencontre perdue par Gand en déplacement au Cercle de Bruges (2-0), dimanche. Lire la suite ⮕

Deux matches de suspension confirmés pour le Gantois Omri Gandelman en Jupiler Pro LeagueLe Comité disciplinaire pour le football professionnel a confirmé la proposition de deux matches de suspension formulée par le Parquet à l’encontre d’Omri Gandelman. Lire la suite ⮕

Agbor et Gandelman titulaires à Gand face à Breidablik, Orban sur le bancHein Vanhaezebrouck, l'entraîneur de La Gantoise a titularisé Brian Agbor et Omri Gandelman pour le 3e match du groupe B de la Conference League de football face aux Islandais de Breidablik, jeudi. Lire la suite ⮕

Lars van der Haar klopt Laurens Sweeck in Nacht van Woerden, Fem van Empel soleert naar de overwinning bij deLars van der Haar (32) heeft voor de zevende opeenvolgende keer de Nacht van Woerden op zijn naam geschreven. De Nederlander van Baloise Trek Lions nam in een spannend slot de maat van Laurens Sweeck. Bij de vrouwen blijft Fem van Empel (21) imponeren. Zij pakte in het noorden van Nederland haar vierde zege van het seizoen. Lire la suite ⮕

Op Allerheiligen worden finales van de Beker van het Waasland betwist in KruibekeOp woensdag 1 november worden op de terreinen van JV Kruibeke, aan de Kerkeputten in Kruibeke, de finales van de Beker van het Waasland, nu de Herwig Sport Cup, georganiseerd. Om 14 uur wordt de vrouwenfinale afgewerkt tussen Bosdam Beveren (interprovinciale) en HRS Haasdonk (tweede provinciale). Om 16 uur is het de beurt aan de mannen. Lire la suite ⮕