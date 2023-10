VIDEO. Romelu Lukaku zet waanzinnige reeks voort: Rode Duivel scoort in veertiende Europa League-match op rij

26-10-23 22:13:00 / La source: gva

Romelu Lukaku heeft in het Europa League-duel tegen Slavia Praag de 2-0 gemaakt voor AS Roma. Daarmee scoorde de Rode Duivel in zijn veertiende opeenvolgende Europa League-duel: een waanzinnige reeks.