VIDEO. City wint Manchester derby overtuigend van United: Haaland opnieuw uitblinker en invaller Doku krijgt rake trappen

Man U begon sterk tegen zijn eeuwige stadsrivaal, maar kreeg City-doelman Ederson aanvankelijk weinig aan het werk. De Champions League-winnaar antwoordde met een reuzenkans maar André Onana hield Haaland met een goede redding van de openingsgoal. Even later kwam de naam van de Noorse goalgetter wel op het scorebord. Rasmus Höjlund trok Rodri neer in het strafschopgebied, Haaland (26.) stuurde Onana bij zijn penalty de verkeerde kant uit.

Eerder zondagmiddag pakte Everton een gouden overwinning op het veld van West Ham (0-1). De Toffees, die twaalf punten dreigen te verliezen omwille van financieel wanbeleid, hadden genoeg aan een doelpunt van Dominic Calvert-Lewin na rust om het verschil te maken. Voor de Engelse international was het zijn vijftigste in de Engelse hoogste klasse. Amadou Onana speelde de volledige wedstrijd in het hart van het Everton-middenveld.Ook stadsrivaal Liverpool won zondagnamiddag.

Davy Roef verloor deze week zijn grootvader en eerde hem met twee gestopte strafschoppen: “Ik denk dat ik er een engelbewaarder bij heb”Genk wint makkelijk in Guldensporenstadion en klimt over Club Brugge, voor KV Kortrijk is het even herbronnen headtopics.com

Hans Vanaken bezorgt Club Brugge op de valreep nog drie gouden punten in (te) matige topper, derde nederlaag op rij voor Antwerp Matig Union wint al voor zesde keer op rij, hekkensluiter Westerlo blijft ondanks goede start met lege handen achter

Avec Doku entré en fin de match, City étrille United dans le derby de ManchesterManchester City a largement dominé son voisin de United dimanche après-midi, lors de la 10e journée de Premier League à Old Trafford (0-3). Sans Jérémy Doku, resté sur le banc jusqu'à la 87e minute, le champion d'Angleterre a compté sur Erling Haaland (deux buts, un assist). Lire la suite ⮕

