VIDEO. Beerschot maakt fans warm voor bekerclash tegen Club Brugge met knap filmpje: “Nen boer kent de stad ni

Geen forfaitzege (en leidersplaats) voor Beerschot: afgelaste wedstrijd tegen SL16 moet dan tóch gespeeld worden

Beerschot is virtueel leider in 1B, maar wacht al twee maanden op nieuws over afgelaste match tegen SL16: “Een raadsel waarom dat zo lang duurt”Stormloop op tickets voor EK 2024: 20 miljoen aanvragen voor 1,2 miljoen kaartjes, wie ernaast grijpt, krijgt straks nieuwe kansWat een ommekeer! Union gaat in laatste tien minuten op en over LASK Linz en springt zo naar tweede plek

Glen De Boeck krijgt excuses van Filip Joos na grapje op Extra Time: “Ik kan mijn jasje heus wel zelf dragen”Stormloop op tickets voor EK 2024: 20 miljoen aanvragen voor 1,2 miljoen kaartjes, wie ernaast grijpt, krijgt straks nieuwe kansTwee maanden na overlijden van wielerbelofte Tijl De Decker probeert broer Alfdan het leven te hervatten: “We hadden net samen zijn eerste profcontract... headtopics.com

In Europa lukt het wel: Club Brugge bibbert nog even, maar boekt deugddoende zege in ZwitserlandClub Brugge weet weer wat winnen is. Het werd nog spannend tegen Lugano, maar ach, dat maakte het des te zoeter. Een hoofdrol was er zowaar voor… Eder Balanta.

Geen forfaitzege (en leidersplaats) voor Beerschot: afgelaste wedstrijd tegen SL16 moet dan tóch gespeeld wordBeerschot moet de afgelaste wedstrijd van zaterdag 26 augustus tegen SL16 dan toch spelen. Dat heeft de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal beslist. Beerschot hoopte op een forfaitzege omdat de wedstrijd door een 'lokale overheid' werd verboden. Maar de Mannekes vangen dus bot.

VIDEO. Relletjes tussen hooligans van Club Brugge en Lugano, ordediensten moeten ingrijpenHet is daags voor de groepswedstrijd in de Conference League Lugano-Club Brugge tot een confrontatie gekomen tussen een kleine groep van de harde kern van Club en Zwitserse supporters. De clash was afgesproken. De Zwitserse politie was meteen ter plaatse om in te grijpen.

SL16-Beerschot, reporté par le gouverneur de Liège, devra malgré tout se jouerLe Conseil disciplinaire pour le football professionnel a décidé vendredi que le match de championnat de la Challenger Pro League entre le SL16, l'équipe du Standard des U23, et le Beerschot, reporté le 26 août, devra se jouer.

Aanvoerder Schoofs twijfelachtig voor KV Mechelen – Cercle Brugge, Konaté traint weer met de groepKV Mechelen moet het zaterdag tegen Cercle Brugge mogelijk zonder Rob Schoofs doen. De kapitein heeft last van de quadriceps en trainde amper mee de voorbije week. Mory Konaté sloot wel weer aan bij de groep. Of hij zaterdag inzetbaar is, moet nog beslist worden.

"De druk is gestegen, ik ben niet 'stupid'": bij Club Brugge beseft iedereen dat verliezen straks geen optie iClub heeft de bodem niet bereikt: het kan nóg erger. Binnen de club leeft evenwel het idee dat Lugano net het begin van de revival kan zijn. Waarom ook niet?