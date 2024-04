Victor Wembanyama frôle le quadruple-double lors du match contre les Nuggets

Décidément, même quand il est imprécis, Victor Wembanyama marque l'histoire à sa manière. Complètement à la rue au tir face aux Nuggets (9/29 dont 2/11 à trois points), le Français a livré une prestation de glouton dans tous les autres compartiments du jeu. A l'arrivée, sa ligne de stats est monstrueuse puisqu'il frôle le quadruple-double. En 34 minutes, il compile en effet 23 points, 15 rebonds, 8 passes décisives et... 9 contres.

Pour rappel, un quadruple-double, c'est le fait de compiler au moins 10 unités dans quatre des cinq catégories statistiques principales (points, rebonds, passes décisives, contres, interceptions). Wemby est donc passé à deux passes décives et un contre d'à nouveau écrire l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont que quatre joueurs à y être parvenus dans toute l'histoire NBA (Nate Thurmond, Alvin Robertson, Hakeem Olajuwon et David Robinson). Le dernier ? David Robinson... en 1994 (34 points, 10 passes, 10 rebonds, 10 contres

