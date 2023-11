Victor Van De Putte wil graag de Europese titel: “De trui maakt het palmares uniek”

Wat leert de Koppenbergcross ons over het EK veldrijden komend weekend? “Ik heb me toch wat kunnen sparen, dat is positief”

Imago van Europese Unie ligt alweer aan schervenDe Europese Unie gedraagt zich niet als het geweten van de wereld, zegt Hendrik Vos, zelfs al zouden we onszelf graag op die manier zien.

Meta riskeert Europees verbod op gepersonaliseerde reclameMeta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, riskeert een verbod in de Europese Gemeenschap op het gebruik van persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties. Zulke gepersonaliseerde advertenties zijn in strijd met de Europese privacyregels. Dat heeft de Europese privacytoezichthouder beslist.

Raadsleden willen beter regionaal hoppinpunt aan het station van Temse: "vlot en gemakkelijk overstappen van bMaandag voerde burgerbeweging Haal de Lijn over de Brug actie aan AC De Zaat. Vanaf 6 januari wordt het station van Temse een regionaal Hoppinpunt, maar volgens de beweging voldoet het station niet aan de kwaliteiten daarvoor. Raadsleden van Tesamen en Groen zitten op diezelfde golflengte en legden een motie neer tijdens de gemeenteraad.

Historicus Bruno De Wever over davidster van Israëlische ambassadeur: 'Dit is misbruik van de geschiedenis'De Israëlische ambassadeur heeft tijdens de VN-Veiligheidsraad een davidster opgespeld. Dat levert hem veel kritiek op.

Wat een stunt van de Red Flames: Belgen winnen van Europees en vicewereldkampioen EngelandWat een Nations League-campagne voor de Red Flames. De Belgen stuntten tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland en pakten dankzij een 3-2-zege de volle buit. Na de thuiszege tegen Nederland is dit al de tweede stunt van de Red Flames in deze Nations League.