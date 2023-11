Victor Van de Putte knap vijfde na loodzware wedstrijd: “Hier kan ik tevreden op terugkijken” Wat een solo! Michael Vanthourenhout verlengt Europese titel na foutloze koers: “Ik had goeie benen en ging van start tot finish voluit” Wat een solo! Michael Vanthourenhout verlengt Europese titel na foutloze koers: “Ik had goeie benen en ging van start tot finish voluit” Bondscoach Sven Vanthourenhout spreekt klare taal voor het EK veldrijden: “Een Belg die een niet-Belg laat winnen, dat gaat bij mij niet gebeuren” Johan Museeuw roept Wout van Aert op om voor eigen succes te gaan: “Hij mist het killerinstinct van Van der Poel, Mathieu werkt niet voor anderen”Wat een solo! Michael Vanthourenhout verlengt Europese titel na foutloze koers: “Ik had goeie benen en ging van start tot finish voluit”Jan Bakelants fietst monstertocht van 600 kilometer voor het goede doel: “Een afstand die mijn fantasie ver te boven ging

:

DESTANDAARD: Michael Vanthourenhout volgt zichzelf op en wint EKMet een fenomenale solo heeft Michael Vanthourenhout (29) in het Franse Pontchâteau zijn Europese titel veldrijden verlengd.

La source: destandaard | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Euro de cyclocross : le Belge Michael Vanthourenhout reconduit son titre européen chez les élites messieursLe Belge a reconduit son titre de champion d’Europe en remportant la course élites messieurs des championnats d’Europe de cyclocross dimanche à Pont-Château en France.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTL SPORT: Michael Vanthourenhout reconduit son titre européen chez les élites messieursMichael Vanthourenhout a reconduit son titre de champion d'Europe en remportant la course élites messieurs des championnats d'Europe de cyclocross dimanche à Pont-Château en France. Le Britannique Cameron Mason et le Néerlandais Lars van der Haar ont complété le podium.

La source: RTL sport | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Wat een solo! Michael Vanthourenhout verlengt Europese titel na foutloze koers: “Ik had goeie benen en ging vaMichael Vanthourenhout (29) heeft in het Franse Pontchâteau met een fenomenale solo zijn Europese titel veldrijden verlengd op een parcours dat werd herschapen in een modderpoel. Vanthourenhout trok er al in de tweede ronde vandoor en werd niet meer bijgehaald. Sven Nys kende een offday, maar Vanthourenhout bleek de ideale wisselkopman.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

RTBFSPORT: Euro de cyclocross : un Vanthourenhout héroïque conserve son titre de champion d’EuropeParti dès le premier tour, Michael Vanthourenhout, que l’on n’annonçait pas forcément en forme, a réalisé une...

La source: RTBFsport | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Bondscoach Vanthourenhout spreekt klare taal voor het EK veldrijdenBondscoach Sven Vanthourenhout spreekt klare taal voor het EK veldrijden: “Een Belg die een niet-Belg laat winnen, dat gaat bij mij niet gebeuren” Het grote Flandrien-debat: “De manier waarop Arnaud De Lie op het EK Wout van Aert naar de streep bracht, was indrukwekkend” Johan Museeuw roept Wout van Aert op om voor eigen succes te gaan: “Hij mist het killerinstinct van Van der Poel, Mathieu werkt niet voor anderen”Het grote Flandrien-debat: “De manier waarop Arnaud De Lie op het EK Wout van Aert naar de streep bracht, was indrukwekkend”Laurens De Plus blijft bij Ineos ondanks interesse van Soudal Quick-Step: “Remco en ik zullen ooit nog wel eens samen koersen”Belgen trekken grens over om (soms veel goedkopere) Ozempic te kopen: “We kunnen niet weigeren”PODCAST IEDEREEN FLANDRIEN

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »