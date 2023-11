Victoire de Sarah Bovy aux 8 Heures de Bahreïn

La saison 2023 du Championnat du Monde d’Endurance s’est terminée ce samedi avec les 8 Heures de Bahreïn. Et elle s’est terminée en beauté pour Sarah Bovy ! Dans la catégorie LMGTE Am, la Belge et les Iron Dames (Michelle Gatting, Rahel Frey et Bovy) ont remporté leur première victoire en FIA WEC au terme d’un magnifique duel avec la D’Station Racing. Partie de la pole position, la Toyota #8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa a conservé son titre dans la catégorie Hypercar.

Elle s’est facilement imposée devant… une autre Toyota, la numéro 7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez. La troisième place est revenue à la Ferrari n°50 d’Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen. Enfin, pour sa dernière en LMP2, l’équipe belge WRT, invaincue à Bahreïn, a signé un doublé avec la n°41 de Rui Andrade, Robert Kubica et Louis Delétraz devant la n°31 de Sean Gelael, Ferdinand Habsburg et Robin Frijns

:

RTL SPORT: Sarah Bovy s'offre la dernière pole de l'histoire du GTE à BahreïnLa Liégeoise Sarah Bovy (Porsche 911 RSR N.83 Iron Dames) a signé ce vendredi la toute dernière pole de l'histoire de la catégorie GTE en championnat du monde d'endurance (FIA WEC) à Bahreïn.

La source: RTL sport | Lire la suite »

RTBFSPORT: WEC 8 Heures de Bahreïn : Ferrari, Porsche et Cadillac veulent embêter ToyotaLa saison 2023 du Championnat du Monde d'Endurance se termine ce samedi avec, au programme, les 8 Heures de Bahreïn. La...

La source: RTBFsport | Lire la suite »

RTL SPORT: Israël ouvre pour quelques heures une route d'évacuation vers le sud de GazaLes forces armées israéliennes affirment samedi qu'une route importante dans la bande de Gaza peut être empruntée pendant trois heures par les Palestiniens. Ces derniers sont encouragés à se diriger vers le sud du territoire afin d'éviter les combats les plus féroces qui sévissent au nord.

La source: RTL sport | Lire la suite »

RTBFINFO: – Gaza : Israël ouvre pour quelques heures une route d’évacuation vers le sud de GazaLes forces armées israéliennes affirment samedi qu'une route importante dans la bande de Gaza peut être empruntée...

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

GVA: Viktor Verhulst openhartig over zijn relatie: “Ik wil sowieso twee of drie kinderen, maar Sarah is nog maar 24Nee, je ziet Viktor Verhulst (29) nog steeds niet naast zijn vriendin Sarah Puttemans (24) op tv. Maar voor een keer praat hij vrijuit over hun relatie, in de Youtube-show ‘Open kaart’. “Sarah is de vrouw van mijn toekomst. Mocht ik dat niet geloven, dan zou ik er onmiddellijk mee stoppen.

La source: gva | Lire la suite »

NIEUWSBLAD_BE: Viktor Verhulst openhartig over zijn relatie: “Ik wil sowieso twee of drie kinderen, maar Sarah is nog maar 24Nee, je ziet Viktor Verhulst (29) nog steeds niet naast zijn vriendin Sarah Puttemans (24) op tv. Maar voor een keer praat hij vrijuit over hun relatie, in de Youtube-show ‘Open kaart’. “Sarah is de vrouw van mijn toekomst. Mocht ik dat niet geloven, dan zou ik er onmiddellijk mee stoppen.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »