Victoire de Portland après prolongation face aux Memphis Grizzlies

Toumani Camara a joué 31 minutes et a inscrit 5 points et pris 3 rebonds lors de la victoire, après prolongation, de Portland 115 à 113 face aux Memphis Grizzlies. L'ailier bruxellois, 23 ans, a shooté à 2/8 dont un 0/3 à trois points, ajoutant deux interceptions, une passe décisive à sa ligne de stats pour 1 perte de balle et quatre fautes personnelles.

Il a notamment été clutch en réalisant une interception en prolongation, à 17 secondes de la fin, alors que le score affichait 113-108 en faveur de Portland. Shaedon Sharpe aura inscrit les lancers permettant à Portland de jouer une prolongation que les Blazers ont dominé. Le meneur des Trail Blazers a terminé avec 22 points et 5 rebonds en 46 minutes. Malcolm Brodgon, l'autre arrière de Portland, s'est offert 10 assists pour 24 points et 7 rebonds en 44 minutes de jeu. Jerami Grant a ajouté 26 points et 8 rebonds. Les rencontres de vendredi étaient les premières comptant pour le 'in-season tournament', un tournoi de mi-saison. Les 30 équipes ont été réparties en six poules de cinq, chacune disputant quatre rencontres. Ces matches font aussi partie des 82 rencontres de saison régulière, comme les quarts et les demi-finales, joués sur un match. La finale aura lieu le 9 décembre à Las Vega

Toumani Camara a joué 31 minutes pour inscrire 5 points et prendre 3 rebonds lors de la victoire, après prolongation, 115 à 113 face à Memphis Grizzlies.

Toumani Camara a joué 31 minutes pour inscrire 5 points et prendre 3 rebonds lors de la victoire, après prolongation, 115 à 113 face à Memphis Grizzlies lors des rencontres disputées vendredi dans le championnat professionnel nord-américain de basket (NBA).

De Portland Trail Blazers hebben de smaak plots te pakken in de NBA. Na drie nederlagen na elkaar in het seizoensbegin, heeft de ploeg van Belg Toumani Camara nu voor de derde keer op rij gewonnen. Deze keer niet in de NBA zelf, wel in een 'In-season-tournament'.

