Victoire de Manchester City face à Aston Villa

Manchester City s'est imposé 4-1 face à Aston Villa, ce mercredi, dans le cadre de la 31e journée de Premier League. Les Cityzens (67 points) restent à la 3e place du classement, à une longueur d'Arsenal (68 points), vainqueur de Luton Town plus tôt dans la soirée, et à égalité avec Liverpool (67 points) en attendant la rencontre entre les Reds et Sheffield United jeudi. Côté belge, Jérémy Doku, titulaire, a délivré le premier assist du match et a été remplacé à la 80e.

Youri Tielemans est monté au jeu à la 63e, alors que Kevin De Bruyne n'a pas quitté le banc des remplaçants. Après des débuts fracassants sous les couleurs de Manchester City, Jérémy Doku était progressivement rentré dans le rang et s'était montré ces derniers mois moins décisif que lors de ses premiers rendez-vous avec la Premier League. C'est bien simple : depuis ses.

