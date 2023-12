Victoire de Manchester City contre Luton Town

Mené au score, Manchester City a assuré l’essentiel en s’imposant 1-2 sur la pelouse de Luton Town après avoir renforcé la rencontre en fin de match. Côté Diables, Albert Sambi Lokonga a rejoué après plus de deux mois d’absence pour blessure. Luton face à Manchester City. Ce n’était pas un monde d’écart qui sépare les deux formations mais bien un univers entre une formation avec son stade atypique pour la Premier League et une autre biberonnée aux millions d’euros.

Pourtant, c’est bien la seconde qui avait la pression du résultat avant la rencontre. Sur une série inhabituelle de quatre matches sans victoire, les hommes de Guardiola ne pouvaient pas perdre de nouveaux points en route pour ne pas voir le trio de tête prendre trop d’avance. Un déplacement à Luton ressemblait à une superbe opportunité pour retrouver de la confiance mais le petit poucet anglais avait prouvé mardi face à Arsenal, contre qui il a tenu jusqu’à la toute fin du temps additionnel, qu’il pouvait mettre en difficulté n’importe qu





