Vibrations et nuisances sonores du R5 à Cuesmes : c’est peut-être la fin du calvaire pour Salvatore !

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nuisances sonores et murs antibruit le long de l’autoroute : les résultats de l’étude commandée par la Ville de Mons sont contraires à ce que dit le SPW !Disparition du petit Emile : un proche du jeune agriculteur soupçonné brise le silence, « il n’est ni suspect, ni innocent »

Salaires, loyers, comptes en banque...: voici tout ce qui change à partir de ce mercredi 1er novembre 2023 Malade depuis plus d’un an, Céline Dion fait sa première apparition publique… depuis dix mois ! (photos) headtopics.com

Vous ne le savez pas, mais un même produit acheté chez ALDI peut-être bien différent que celui de chez LIDL : « Il y a plusieurs raisons »Des événements organisés dans le quartier où les rassemblements sont interdits à Mons : « On nage en plein délire », peste Georges-Louis Bouchez

Grâce à Roman, d’Elouges, le festival de Dour a sa nouvelle identité visuelle: « Très fier quand j’ai appris que mon projet était sélectionné ! »

Silvio Proto, Salvatore Curaba et Nicolas Frutos préfacent RAAL – Anderlecht : « Cela peut paraîtreQuelques heures avant que 10.000 spectateurs ne mettent le feu au Tivoli, notre rédaction a réuni l’ex-portier Silvio Proto, le grand patron sportif louviérois Nicolas Frutos et son président Salvatore Curaba à même la pelouse qui sera le théâtre de la revanche du 1-7 d’il y a deux ans au même stade de l’épreuve. Lire la suite ⮕

Salvatore Adamo est contraint d'annuler son concert à l'Ancienne Belgique le 1er novembreSalvatore Adamo ne se produira pas dans la salle de l'Ancienne Belgique à Bruxelles mercredi 1er novembre comme programmé, laisse-t-il entendre mardi sur sa page Facebook officielle, confirmant une information de la RTBF. Lire la suite ⮕

Salvatore Adamo fête ses 80 ans dont 60 de carrièreAvec sa voix ensablée si caractéristique, Salvatore Adamo a traversé les époques, fidèle à lui-même et à son public... Lire la suite ⮕

L’armée israélienne affirme avoir frappé 11.000 cibles à Gaza depuis le début de la guerreL’armée israélienne a annoncé mercredi avoir frappé plus de 11.000 cibles dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque du Hamas depuis le territoire le 7 octobre. Lire la suite ⮕

Cédric Ponsard (Andrimont): «On a manqué de chance et de réalisme depuis leDans une spirale négative depuis son succès contre Franchimont, Andrimont a retrouvé le chemin de la victoire dimanche face à Verviers B. Trois points qui font le plus grand bien à Cedric Ponsard et à ses coéquipiers. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : 31 journalistes tués depuis le début du conflitAu moins 31 journalistes ont été tués depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien, parmi lesquels 26... Lire la suite ⮕