Vetle Dragsnes, défenseur du Sporting de Charleroi, se confie : « J’ai pensé à arrêter le football »

Contrairement à ses compatriotes Haaland et Nusa, on ne peut pas dire que Vetle Dragsnes ait battu des records de précocité. Le gaucher n’a en effet découvert la première division norvégienne qu’à 25 ans et n’a quitté son pays natal que cet été, à 29 ans. « Oui, c’est vrai que mon éclosion est tardive », admet-il. Mais après avoir milité en D2 pendant plusieurs saisons, sa progression est constante.

Ce n’était pas difficile pour un défenseur gauche de rejoindre la D1 ?Je suis monté avec Strømmen et, à force de travail, j’ai enchaîné les performances, avec beaucoup de régularité. Finalement, je suis retourné à Lillestrøm. Mon contrat se terminait en décembre 2023, et j’ai reçu cette opportunité de Charleroi. C’était pour moi un objectif de rejoindre un club étranger.

