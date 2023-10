Verzoeningsvergadering bij NMBS levert niets op: spoorbonden houden twee 48 urenstakingen in november en decem

De vakbonden bij de Belgische spoorwegen hadden donderdag een stakingsaanzegging ingediend voor in totaal 96 uur, uit onvrede over het verloop van de onderhandelingen over interne reorganisaties.

Omdat er geen akkoord bereikt werd op de verzoeningsvergadering zal het werk neergelegd worden van dinsdag 7 november 22 uur ’s avonds tot donderdag 9 november 22 uur. Zowat een maand later moet een tweede staking volgen, van de avond van dinsdag 5 december tot donderdag 7 december 22 uur. De reizigers van de NMBS moeten dus rekening houden met hinder.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bleef naar eigen zeggen aandringen op het behoud van de werkgelegenheid en statutaire aanwervingen. Het verzette zich ‘tegen alle initiatieven die uitsluitend gericht zijn op het verhogen van de productiviteit van het spoorwegpersoneel en protesteerde ook tegen de geplande personeelsinkrimpingen.’ headtopics.com

'Tweemaal een 48 urenstaking is zeer ongebruikelijk, maar het ongenoegen op de werkvloer is dan ook nog nooit zo groot geweest', liet Günther Blauwens, Vlaams voorzitter ACOD Spoor, in een persbericht eerder deze week al weten.

