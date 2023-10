Verzoeningsvergadering bij het spoor levert niets op: 48 urenstakingen in november en december gaan door

Hoe de wedstrijden van STVV met dank aan acht Japanse meisjes soms meer kijkers lokken in Japan dan in BelgiëWe moeten nog wachten tot januari 2024, maar dit zijn de eerste beelden van Atelier Jolie x Chloé

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden blijft erbij dat de politie niets kan worden verweten voor de aanslag van Abdesalem Lassoued van vorige week. De CD&V'ster bevestigde woensdag in de Kamer ook dat de politie het uitleveringsbevel van Tunesië heeft ontvangen, maar dat dat meteen werd doorgespeeld aan Justitie.

Hein Vanhaezebrouck betreurt vertrek van hoofdscout Cardenas: "Ik heb geen probleem met Samuel"Echt een verrassing was het niet voor hem maar Hein Vanhaezebrouck klonk daags voor de partij tegen het IJslandse Breidablik toch teleurgesteld omwille van het ontslag van hoofdscout Samuel Cardenas: "Ik heb geen probleem met Samuel. Als hij dat wel heeft, dan is dat spijtig. Jullie hebben dat zo gemeld. Dat is volgens mij niet het geval.

Burgerbeweging Hart voor Zwijndrecht vreest dat fusie toch komtBurgerbeweging Hart voor Zwijndrecht vreest dat fusie er toch gaat komen. Nochtans bleek uit een referendum dat de Zwijndrechtenaar daar niet voor gewonnen is. Bijna 80 procent stemde toen tegen een fusie. Maar CD&V zou er toch mee willen doorgaan. N-VA wil niet in de kaarten laten kijken.

Van Quickenborne getuigt: 'Wat die pater met ons deed, was een geheim dat wij meedroegen, iets dat je in een dEen getuigenis van Vincent Van Quickenborne, die ook bij anderen nare herinneringen opriep, toont hoe seksueel misbruik in een Gents college decennialang onder alle radars kon blijven. 'Als zoiets naar buiten kwam, was dat een smet op de school en een aanslag op haar goede naam.

Ministers Peeters vindt dat topvrouw De Lijn 'moet stoppen met klagen en zagen'Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft uitgehaald naar de topvrouw van De Lijn. Die had in een interview de vervoersmaatschappij 'een kadaver' genoemd dat lijdt onder een 'verrottingsstrategie'. 'Stop met zagen en klagen', riposteerde Peeters woensdag in het Vlaams Parlement.

Titelverdediger Jakob Ingebrigtsen bevestigt deelname aan het EK veldlopen in Brussel: "Ik hoop dat het vriestDe Noorse olympische kampioen op de 1.500 meter Jakob Ingebrigtsen heeft zijn deelname aan het EK veldlopen in Brussel op 10 december bevestigd. Dat liet de organisatie woensdag weten op Instagram.