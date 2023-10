Verwijdering aarden wal moet Zilvermeerhaven Port Aventura extra parkeerruimte geven

Het provinciebestuur van Antwerpen wil de parking van Zilvermeerhaven Port Aventura uitbreiden door de bestaande aarden wal te verwijderen. Het openbaar onderzoek voor de vereiste …In ’t Kristallijn in Mol loopt al twee weekends de tentoonstelling Natuurfotografie. Daarin stellen 17 fotografen van Natuurpunt hun beste werken van de voorbije jaren tentoon.Er gelden dit jaar opnieuw verkeersmaatregelen in de dorpskern van Mol-Achterbos op 1 november. Wel is er dit jaar geen eenrichtingsverkeer.

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Projectontwikkelaar Silverline Development gaat bij de deputatie van de provincie Antwerpen in beroep tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het bouwproject op de site van Villa Flora in Mol. …De gemeente Mol schenkt 3.250 euro noodhulp uit het noodhulpfonds aan Marokko en Libië.

“De gemeente is een stuurloos en zinkend schip”: grondige transitie gemeentelijke diensten valt slecht bij Mols werkvolk Verschillende gemeentelijke diensten van Mol zouden op apegapen liggen. De oorzaak hiervoor zou een doorgedreven reorganisatie van de werkvloer zijn, waardoor arbeiders en bedienden niet meer weten …Actiegroep VALK (die ooit grote zaak won tegen Sunparks) bestaat 50 jaar: “Milieuverenigingen krijgen altijd gelijk, maar helaas vaak als het te laat is”VOETBAL KORT ANTWERPEN. headtopics.com

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel.

Het Arabisch antisemitisme kwam er door het zionisme, niet omgekeerdIn de Arabische wereld is er pas sprake van echt ­antisemitisme sinds de Palestijnse Nakba, schrijft Geert Vervaele.

'De honderdduizenden gevallen van individueel lijden in het Midden-Oosten worden al snel een statistiek'Als ik tussen het maniakaal opvolgen van het nieuws uit het Midden-Oosten door even stilsta bij het menselijk leed zelf, wordt het mij snel véél te veel.

Het niet geschreven boek blijft toch altijd het mooisteDat een aangekondigde roman zoals die van Lucas Rijneveld in de prullenmand belandt, is nu ook niet zo bijzonder. Gingen hem voor: Gogol, Balzac, Ramsey Nasr en George R.R. Martin. De Britse Max Porter bouwde zelfs een papier-maché totempaal met zijn afgevoerde manuscript.

Titelverdediger Jakob Ingebrigtsen bevestigt deelname aan het EK veldlopen in Brussel: "Ik hoop dat het vriestDe Noorse olympische kampioen op de 1.500 meter Jakob Ingebrigtsen heeft zijn deelname aan het EK veldlopen in Brussel op 10 december bevestigd. Dat liet de organisatie woensdag weten op Instagram.

Het uitzicht van Melat Gebeyaw Nigussie: 'Je moet even niks, gewoon het zicht in je opnemen'Sinds Melat Gebeyaw Nigussie directeur van de Beursschouwburg is, kijkt ze uit op het appartementsgebouw dat haar al aansprak toen ze nog student was. 'Ik zie er het banale, alledaagse leven in een soort verstilde wereld.'