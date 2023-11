Vertimmerd Genk moet geen indruk maken en plaatst zich met ruime zege tegen Visé voor achtste finales

CROKY CUP. Meteen drie eersteklassers uitgeschakeld in 1/16de finales, topclubs laten zich niet verrassen

Thibaud Verlinden, zoon van Dany, speelt woensdag tegen Club Brugge: “Bij de Duiveltjes dachten ze dat ik ook een goeie keeper zou zijn. Viel dat lelijk tegen” Antwerp met jonge spits, Club Brugge wijzigt op verschillende plekken: ontdek hier de verwachte opstellingen van de eersteklassers in de Croky Cup

Wat leert de Koppenbergcross ons over het EK veldrijden komend weekend? “Ik heb me toch wat kunnen sparen, dat is positief” Oppermachtige Thibau zorgt voor tiende zege in Koppenbergcross voor dynastie-Nys: “Papa en ik spraken daar al lang over” headtopics.com

In de voetsporen van vader Sven: Thibau Nys temt modderige Koppenberg en soleert op indrukwekkende wijze naar z’n eerste kassei “Hij heeft alles om een grotere coureur dan zijn pa te worden”: staat Thibau Nys vandaag al verder dan vader Sven op die leeftijd?

Coupe de Belgique : Union croque Meux au forceps, Genk aux commandes à ViséLa Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition...

Coupe de Belgique : Genk fait le break contre Visé, le Standard joue à 20h30La Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition...

Malgré la défaite, Visé a fait plus que tenir tête à Genk en Coupe de Belgique (+ les temps forts du match)Battu 0-4 par Genk, l'URSL Visé n'aura pas démérité dans cette partie. Et, avec un peu plus de chance en première période, les Oies auraient pu connaître un autre sort dans ce 16e de finale de Coupe de Belgique.

Coupe de Belgique : l'Union se fait une belle frayeur contre Meux, Genk foudroie Visé en fin de matchL'Union a eu chaud ! Longtemps aux commandes de leur match de Coupe de Belgique face à Meux, modeste pensionnaire du...

Bilan mitigé des croisières sur la Meuse à Visé cet étéDurant l'été dernier, les croisières sur la Meuse à Visé ont attiré un peu plus de 1200 personnes en juillet et août. Un chiffre en nette diminution par rapport à celui de 2022.

Coupe de BelgiqueTitre papier: Jason Kaluanga: «Tout donner pour ne pas avoirC'est dans une situation sportive délicate que Visé aborde ces 16es de finale de Coupe de Belgique face à Genk, l'un des cadors de D1A (mercredi, 16h). Mais les Oies veulent offrir une belle opposition aux Limbourgeois comme l'annonce Jason Kaluanga.