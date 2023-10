Verstappen evenaart aantal zeges Alain Prost met overwinning in GP Mexico

Verstappen nam een blitzstart en zette zijn Red Bull aan de eerste bocht voor beide Ferrari’s die de eerste rij bezet hadden. Zijn ploegmaat Sergio Pérez vertrok ook goed, maar maakte al gauw contact met Charles Leclerc, waardoor de Mexicaan al na één bocht onherstelbare schade opliep. Na de eerste ronde reed de woedende Mexicaan opnieuw de pitstraat in, maar de pitcrew van Red Bull kreeg de beschadigde ophanging niet meer hersteld.

Verstappen had aanvankelijk wel moeite met zijn bandenslijtage en ging als eerste om een nieuw setje rubber. De Nederlander kwam terug op het circuit op plaats zeven, maar reed alles en iedereen opnieuw voorbij naar de leiding. De Ferrari’s opteerden voor een andere aanpak en wilden maar één bandenwissel maken. Een strategie die al snel in de vuilbak kon na een zware crash van Kevin Magnussen net voor halfweg de race.

Verstappen behield bij de herstart zijn leiderspositie voor Leclerc en Hamilton. George Russell boekte in de andere Mercedes wel een plaatsje winst en nestelde zich op de vijfde plek van Ricciardo. De Mercedessen, die voor nieuwe mediums gekozen hadden, drongen aan bij de Ferrari’s met een inhaalmanoeuvre van Hamilton bij Leclerc tot gevolg. De zevenvoudige wereldkampioen reed de Monegask met behulp van DRS via het gras op het rechte stuk voorbij. headtopics.com

De vele aanvalspogingen bij de Ferrari kwamen Russell duur te staan, want zijn landgenoot Lando Norris haalde hem enkele rondes voor het einde in. De Brit finishte na een lange inhaalrace, die vanaf de zeventiende startplaats begonnen was, als vijfde voor Russell. Daniel Ricciardo, die in zijn AlphaTauri vanop een knappe vierde plaats gestart was, hield de andere McLaren van Oscar Piastri af en werd zevende.

Hamilton nadert in de WK-tussenstand tot op twintig punten van Pérez, die op plaats twee vertoeft. Sainz kan de vierde plek van zijn landgenoot Fernando Alonso bijna ruiken. De tweevoudige wereldkampioen startte in zijn Aston Martin vanaf plek dertien en gaf na een anonieme race geruisloos op. Leclerc komt door zijn podiumplek op gelijke hoogte met Norris op plaats zes. Volgende week zondag is er de GP van Brazilië op het circuit van Interlagos in São Paulo. headtopics.com

Max Verstappen kan dit weekend aantal zeges van viervoudig wereldkampioen Alain Prost evenaren: “Max heeft geeNog één overwinning en Max Verstappen evenaart het aantal zeges van viervoudig wereldkampioen Alain Prost in de Formule 1: 51. De Franse oud-coureur zegt enorm onder de indruk te zijn van de manier waarop de Nederlander zich presenteert in de koningsklasse, zowel op- als naast de baan. ”Max is heel speciaal. Lire la suite ⮕

Alain Pire Expérience en concert : soirée rock psychédélique au Bar à Goûts (Chiny) le 4 novembreAlain Pire Expérience est un groupe de rock psychédélique de la région de Huy. Il sera en concert au Bar à Goûts à Jamoigne le 4 novembre prochain, dès 20h30. Lire la suite ⮕

– Le débriefing de Gaëtan Vigneron : 'La rivalité Verstappen-Pérez a été exacerbée par des médias locaux'Une semaine après la victoire de Max Verstappen à Austin, place à la 19e manche de la saison de F1 ce week-end au... Lire la suite ⮕

GP du Mexique : Max Verstappen domine les deux premières séances d’essais libresLe Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix du Mexique. Lire la suite ⮕

F1 Mexique : Verstappen domine les deux séances d’essais libres du vendrediUne petite semaine après la victoire de Max Verstappen à Austin, la F1 est déjà de retour. Au programme ? Le Grand Prix... Lire la suite ⮕

F1 Mexique : Max Verstappen vise la pole sur les terres de son coéquipierPlace à la 19e manche de cette saison de F1 ce week-end au Mexique, sur les terres de Sergio Pérez. Et s’il voudra... Lire la suite ⮕