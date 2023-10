Verplichte cursus na verkeersovertreding

Meer dan 100.000 Belgen zagen vorig jaar hun rijbewijs ingetrokken worden na een zware verkeersovertreding. De overgrote meerderheid van hen blijkt hardleers: 86 procent wordt later opnieuw veroordeeld. Bovendien is bij één op de drie verkeersongevallen iemand betrokken die al eerder in de fout ging.

Recidivisten worden nu al strenger gestraft dan bestuurders die voor het eerst voor de politierechter staan. Wie binnen de drie jaar opnieuw een overtreding begaat, wordt geconfronteerd met een langer rijverbod en moet het theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw doen. Er volgt ook een medisch en psychologisch onderzoek.Vandaag beslist de regering over een nieuw wapen dat rechters vanaf volgend jaar achter de hand zullen hebben: de re-integratiecursus.

Concreet zal je in een praatgroep terechtkomen met tien tot twaalf lotgenoten, die twee keer vier uur bij elkaar komt. Een lesgever begeleidt de ‘dialoog en ervaringsuitwisseling’ om je een beter inzicht te doen krijgen in je gedrag en het gevaar dat je voor anderen vormt. Er zijn modules voor rijden onder invloed en voor gevaarlijk rijgedrag zoals gsm-gebruik. Bij een snelheidsovertreding is naast de lessen ook een praktijkonderdeel voorzien van twee uur. headtopics.com

De lessen zijn geïnspireerd op voorbeelden in het buitenland: in onder andere Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk bestaan dergelijke cursussen al langer. Uit onderzoek van Vias bleek dat het risico op recidive na zo’n cursus 41 procent lager ligt dan bij wie een ‘klassieke’ straf krijgt.

‘Zodra de cursussen in het hele land zijn opgezet, zal er een informatiecampagne worden georganiseerd voor alle magistraten om hen beter te informeren over deze mogelijkheden’, klinkt het nog. Die oprichting is gepland voor 2024. headtopics.com

