De verplaatsing van de eerste dag van het EK veldrijden vormt vooral een logistiek probleem. Het is passen en meten om alles op tijd klaar te krijgen. Sanne Cant start zonder ambitie op winst in het EK veldrijden, maar dat maakt haar niet uit. Ze geniet nog steeds van het crossen. Bondscoach Sven Vanthourenhout is duidelijk: een Belg die een niet-Belg laat winnen, dat gaat niet gebeuren. Vier jaar geleden ging een wielertalent huilend de wereld rond, maar nu beleeft hij zijn droom.

Johan Museeuw roept Wout van Aert op om voor zijn eigen succes te gaan en het killerinstinct van Mathieu van der Poel te missen. Sanne Cant start zonder ambitie op winst in het EK veldrijden, maar dat maakt haar niet uit. Jan Bakelants fietst een monsterlijke tocht van 600 kilometer voor het goede doel, een afstand die zijn verbeelding te boven gaat

:

GVA: Verplaatsing eerste dag EK veldrijden vormt vooral een logistiek probleem: “Het is passen en meten”De zaterdagonderdelen van het EK veldrijden werden verplaatst naar zondag vanwege de stormdreiging op zaterdag. Iets waar de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt alle begrip voor heeft, maar hem wel voor logistieke problemen stelt. Alle zes wedstrijden gaan nu namelijk op zondag door.

La source: gva | Lire la suite »

GVA: Heksentocht valt in het water wegens slechte weersvoorspellingen: “Het is een teleurstelling, maar de veiligheDe Heksentocht in Balen kan zaterdagavond niet doorgaan. Dat heeft de burgemeester beslist, omdat er zaterdag nog hevige rukwinden worden voorspeld en het parcours grotendeels door bossen loopt. Aangekochte tickets worden niet terugbetaald, maar blijven volgend jaar geldig.

La source: gva | Lire la suite »

VRTNWS: Nieuwe zeldzame ziekte ontdekt in UZ Gent: 'Daardoor gaan we zwaarlijvige mensen beter kunnen behoeden voor suikerziekte en hoge cholesterol'Het gaat om een nieuwe vorm van lipodystrofie, een stofwisselingsziekte die in het vetweefsel ontstaat.

La source: vrtnws | Lire la suite »

VRTNWS: Opnieuw schietpartij Sint-Lievens-Houtem, maar geen link met doodgeschoten advocateHet slachtoffer van 33 kreeg twee kogels in zijn been, maar kon het ziekenhuis alweer verlaten.

La source: vrtnws | Lire la suite »

KNACK: Vrouwentennis terug in China sinds het Peng Shuai-schandaal: voor 100 miljoen dollar?Voor het geld danst de beer, ook in het vrouwentennis.

La source: Knack | Lire la suite »

NIEUWSBLAD_BE: “Bij het naar binnengaan sloeg het noodlot toe. Het Gentse stadsbestuur zal vooral naar zichzelf moeten kijkenStorm Ciarán eist twee mensenlevens in Gent, waaronder een vijfjarig Oekraïens jongetje dat deelnam aan het herfstkamp van de stedelijke jeugddienst. Hoewel het KMI al vroeg code oranje afkondigde voor provincie Oost-Vlaanderen, liepen de kinderen tegen 10 uur nog buiten te spelen. Bij het naar binnengaan sloeg het noodlot toe.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »