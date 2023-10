Véronique ne parvient pas à résilier l'abonnement téléphonique de son conjoint décédé: 'Ça fait six mois que

'Au mois de janvier, j'ai souscrit à un abonnement One for Two pour mon conjoint et moi, ce qui veut dire que l'on a chacun un abonnement téléphonique à mon nom', explique notre alerteuse, lassée. Cinq jours à peine après le décès de son partenaire, en mars, Véronique a entamé les démarches auprès de son opérateur téléphonique pour résilier son abonnement.

Après avoir partagé cette réflexion avec un conseiller de l'opérateur téléphonique, il lui a été répondu que si elle cessait de payer, sa ligne serait coupée. Un comble pour notre alerteuse.'Je ne le fais pas parce que je veux garder mon numéro. Mais c'est quand même du foutage de gue**le!'C'est 'fatiguée' que Véronique nous a contactés via le bouton orange Alertez-Nous.

