Véronique, 52 ans, est à bout : à la douleur de la mort de son compagnon, la Belge vit un calvaire avec son

Véronique, 52 ans, de Vilvorde, est à bout. Alors que son conjoint est décédé en mars dernier, la Belge continue de payer son abonnement téléphonique chez l’opérateur Telenet, qui n’a toujours pas effectué la résiliation.

« J’ai appelé des dizaines de fois, j’ai rempli le formulaire en ligne, je suis passée je ne sais combien de fois en boutique », désespère la quinquagénaire. Suite à cela, la Belge a ramené le matériel télé et internet en magasin et a pris un abonnement chez la concurrence, qui n’est pas parvenue non plus à résilier l’abonnement téléphonique.

