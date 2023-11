Vermiste bergwandelaar gered na drie dagen in de vrieskou

Jef Minne (50), de broer van de vermiste bergwandelaar die drie dagen en drie nachten in de vrieskou lag, is blij dat Kris (55) nog leeft. “Ik kon mijn broer al kort even spreken, maar hij klonk nog enorm zwak. Hij sprak de woorden heel langzaam uit met veel tussenpozen.” Zijn familie en koninklijke status was hij al kwijt, maar daar blijft het niet bij voor prins Harry: “Hij raakt steeds meer geïsoleerd”STANDPUNT.

Bart Somers had zijn reputatie als gedegen politicus meer eer aangedaan als hij zijn verantwoordelijkheid tot het einde had opgenomenINTERVIEW. Bart Somers keert terug als Mechels burgemeester: “Ik denk dat ik de partij steun door geen minister meer te zijn”Hemel kleurde even opvallend roze boven Antwerpen: wat was er aan de hand

NİEUWSBLAD_BE: "Als ik iets langer had gewacht, waren de reddingswerkers te laat geweest": broer en moeder van geredde alpini

GVA: Cyclocross voor amateurs bij kunstlicht: Tom en Jef kronen zich tot kampioen van ArendonkZoals in de Grote Prijs Formule 1 van Singapore wordt ook op het Glossocircuit in Arendonk eenmaal per jaar geracet bij kunstlicht: voor het kampioenschap van Arendonk, een amateurwedstrijd voor lokale mountainbikers en cyclocrossers.

DESTANDAARD: Tentoonstelling over Jef Geys schetst een portret van de kunstenaar als leraarEen kleine tentoonstelling in Z33 neemt je mee naar een klas in Balen, waar kunstenaar Jef Geys lesgaf. Een blik op zijn klas blijkt een blik in zijn hoofd.

NİEUWSBLAD_BE: Lichaam van vermiste vrouw (76) aangetroffen in Erpe-MereIn Erpe-Mere is maandagavond het lichaam aangetroffen van de 76-jarige vrouw die vermist was nadat ze zondag was verdwenen uit de home waar ze verbleef. De federale politie had de voorbije dagen onder meer met een helikopter gezocht naar de vrouw en een opsporingsbericht verspreid.

DESTANDAARD: Vermiste Belg (55) na drie ijskoude nachten gered in Oostenrijkse AlpenEen 55-jarige Belg die sinds donderdag vermist was in het Karwendelgebergte in Oostenrijk, is zondag levend teruggevonden. De man lag op de grond, was zwaar onderkoeld en gewond aan het been. ‘Maar aanspreekbaar’, aldus de reddingsdienst.

GVA: Vermiste Belg levend teruggevonden na enkele nachten in Oostenrijkse AlpenEen 55-jarige Belg die vermist was in de Oostenrijkse Alpen, is na enkele dagen levend teruggevonden. Dat meldt de Oostenrijkse politie. De wandelaar was gewond aan zijn been, waardoor hij niet meer op eigen kracht kon terugkeren naar zijn berghut. De gewonde man was ernstig onderkoeld en had slechts een lichaamstemperatuur van 32 graden.

