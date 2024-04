Verkopers van versleutelde gsm's nog niet veroordeeld na kraak van Sky ECC

Ruim drie jaar na de ophefmakende kraak van Sky ECC werden al meer dan duizend mensen veroordeeld, maar niet de 27 geïdentificeerde verkopers van versleutelde gsm’s. Zij moeten nog voor de rechter komen.

“Het zit in een grijze zone, Sky weet ook dat hun klanten geen bakkers zijn”, zei een van de verkopers tegen een undercoveragent.

