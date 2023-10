Verkeersmaatregelen voor kerkhofbezoek Achterbos verlopen dit jaar anders

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de afvoercapaciteit hersteld in de fietstunnels onder de Molderdijk en Zuiderring in Mol. Dat moet wateroverlast bij hevige regenval voorkomen.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Projectontwikkelaar Silverline Development gaat bij de deputatie van de provincie Antwerpen in beroep tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het bouwproject op de site van Villa Flora in Mol. …De gemeente Mol schenkt 3.250 euro noodhulp uit het noodhulpfonds aan Marokko en Libië.

Verschillende gemeentelijke diensten van Mol zouden op apegapen liggen. De oorzaak hiervoor zou een doorgedreven reorganisatie van de werkvloer zijn, waardoor arbeiders en bedienden niet meer weten … “Of ik ervan droom om later steracteur te worden? Nee, laat mij voorlopig maar gewoon in een garage werken. Ik sleutel liever aan brommers”, zegt Jarne Heylen (16) uit Retie. De leerling …De Molse liberalen komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 op onder de naam ProMol. Naast de leden van Open Vld+ bestaat de nieuwe lokale partij uit heel wat nieuwe mensen die vinden dat … headtopics.com

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

