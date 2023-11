Verhulstjes overwegen vriendje voor “depressieve” hond Leo: “Jij maakt een ketting van verdriet”

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee.

Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Zes maanden geleden was hij kerngezond, nu kan Yasin (17) zijn kamer niet meer uit: familie is wanhopig op zoek naar stamceldonorLIVE. Oorlog tussen Israël en Hamas: volg het nieuws hier op de voet

Jaar na de energiecrisis: zet jij ook deze herfst de verwarming (nog) niet op?Vorige herfst kreunden we onder de energiecrisis. Torenhoge gas- en mazoutprijzen deden ons de verwarming enkele graden lager zetten. In veel gezinnen ging ze zelfs niét aan zolang het niet écht koud was. Heeft jouw gezin een les onthouden en geleerd? Bespaar jij ook deze herfst op energie? Laat het ons weten. Lire la suite ⮕

DISCUSSIE. Heb jij schrik om later naar een woonzorgcentrum te moeten gaan?‘Ons Geluk’ uit Oostende is het nieuwste woonzorgcentrum onder verhoogd toezicht. Uit de inspectieverslagen die onze redactie kon inkijken, wordt duidelijk waarom. Zeventien uur lang in bed moeten blijven, is maar één van de klachten. Lire la suite ⮕

‘Ben jij dat op deze foto?’: wat hackers echt doen met uw FacebookprofielDe cijfers zijn onthutsend: het Belgische Centrum voor Cybersecurity Safeonweb kreeg dit jaar alleen al meer dan 4,4 miljoen meldingen van phishing scams. Lire la suite ⮕

Leo Messi remporte son 8e Ballon d'Or et écrit encore un petit peu plus l'histoireDepuis quelques jours, il n'y avait quasiment plus de suspense ou presque, différentes fuites médiatiques ayant déjà... Lire la suite ⮕

Leo Messi remporte son 8e Ballon d'Or et écrit encore un petit peu plus l'histoire, Kevin De Bruyne 4eDepuis quelques jours, il n'y avait quasiment plus de suspense ou presque, différentes fuites médiatiques ayant déjà... Lire la suite ⮕

“Er kwam iemand vlak voor mij staan. Hij zei: ‘Dat wat jij hebt met honden, dat heb ik ook.’ Ik?had de hele leGisteravond kwam er, vlak na een optreden, iemand vlak voor mij staan. Hij zei: “Dat wat jij hebt met honden, dat heb ik ook.” Ik wachtte tot er meer ging ­komen, maar dat was het. Ik?had de hele lezing geen woord over welke hond dan ook gesproken. Ik wachtte tot de man weer weg zou ­lopen. Lire la suite ⮕