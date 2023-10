Vergroenen zonder China? Slecht idee

Gisteren om 14:20Gisteren om 14:20Gisteren om 14:5713, 18 of meer dan 20 miljard? Ook in België stromen miljarden subsidies naar fossiele brandstoffenHet centrum van San Francisco wordt hard getroffen door de ontslagrondes en het thuiswerkbeleid …En hoe zit het met jouw werkdruk?Zaakvoerder (52) komt onder heftruck terecht en sterft: “Tevergeefs gereanimeerd”Een huis kopen: met twee of alleen?5 tips om het beste openingsbod voor je droomwoning te...

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen.
Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegd. Ze deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel.

Het Arabisch antisemitisme kwam er door het zionisme, niet omgekeerd
In de Arabische wereld is er pas sprake van echt ­antisemitisme sinds de Palestijnse Nakba, schrijft Geert Vervaele.

'De honderdduizenden gevallen van individueel lijden in het Midden-Oosten worden al snel een statistiek'
Als ik tussen het maniakaal opvolgen van het nieuws uit het Midden-Oosten door even stilsta bij het menselijk leed zelf, wordt het mij snel véél te veel.

Het niet geschreven boek blijft toch altijd het mooist
Dat een aangekondigde roman zoals die van Lucas Rijneveld in de prullenmand belandt, is nu ook niet zo bijzonder. Gingen hem voor: Gogol, Balzac, Ramsey Nasr en George R.R. Martin. De Britse Max Porter bouwde zelfs een papier-maché totempaal met zijn afgevoerde manuscript.

Titelverdediger Jakob Ingebrigtsen bevestigt deelname aan het EK veldlopen in Brussel: "Ik hoop dat het vriест"
De Noorse olympische kampioen op de 1.500 meter Jakob Ingebrigtsen heeft zijn deelname aan het EK veldlopen in Brussel op 10 december bevestigd. Dat liet de organisatie woensdag weten op Instagram.

Het uitzicht van Melat Gebeyaw Nigussie: 'Je moet even niks, gewoon het zicht in je opnemen'
Sinds Melat Gebeyaw Nigussie directeur van de Beursschouwburg is, kijkt ze uit op het appartementsgebouw dat haar al aansprak toen ze nog student was. 'Ik zie er het banale, alledaagse leven in een soort verstilde wereld.'