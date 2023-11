Verenigde Staten en China willen militaire communicatie hervatten

Na een lange periode van radiostilte willen de Verenigde Staten en China de militaire communicatie met elkaar hervatten. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden woensdag plaatselijke tijd aangekondigd na afloop van een ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in Woodside, bij San Francisco.“Duidelijke en open communicatie” is “van cruciaal belang”, zei Biden, want zonder uitwisselingen zijn ongelukken en misverstanden mogelijk. “De wereld verwacht dit van verantwoordelijke landen.

” Volgens de meereizende journalisten staat nu een onderhoud op de agenda tussen de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin en zijn Chinese evenknie. Ook zullen operationele gesprekken plaatsvinden tussen hooggeplaatste personen binnen de legerleiding van beide landen. De Amerikaanse regering had de voorbije maanden meerdere keren geklaagd over de gebrekkige militaire contacten met China. Zo zou Peking bijvoorbeeld verzoeken om gesprekken op niveau van de defensieministers hebben afgeweze

RTBFİNFO: Réunion entre Joe Biden et Xi Jinping pour garder la rivalité sous contrôleLa réunion ne débouchera peut-être sur rien de concret, et ce n'est pas grave: pour Joe Biden et Xi Jinping , l'essentiel...

RTBFİNFO: Soldats israéliens ordonnent aux Gazaouis de se rendre dans l'hôpital al-ChifaDes soldats israéliens, certains cagoulés et tirant en l'air, ordonnent aux Gazaouis réfugiés dans l'hôpital al-Chifa de se rendre. La bataille autour du plus grand hôpital de la bande de Gaza se déroule désormais dans ses services et ses étages. L'armée israélienne mène une opération 'ciblée' contre le Hamas dans cet hôpital considéré comme un site militaire stratégique.

GVA: Geweld en corruptie in de haven: een wereld van geld en gevaarEen reportage over de toenemende zichtbaarheid van geweld en corruptie in de haven, waarbij criminelen en corrupte havenarbeiders betrokken zijn. Ook wordt er gesproken over de enorme geldbedragen die in korte tijd worden verdiend.

LEVİF: Pourquoi les hivers sont de plus en plus pluvieux (infographies)Pourquoi y a-t-il moins de pluie au printemps, mais plus en hiver? Réponses en infographies.

KNACK: Twijfels over politieke toekomst Jan Jambon: redt het stikstofakkoord zijn hachje?Het stikstofakkoord van zijn Vlaamse regering als springplank naar een nieuwe termijn als minister-president? Alleen voorzitter Bart De Wever kent de uitkomst.

KNACK: Donald Trump wil migratieplan uitvoeren in tweede termijnDonald Trump is van plan om zijn migratiebeleid uit te breiden en grootschalige uitzettingen uit te voeren als hij terugkeert in 2025. Het plan omvat onder andere het opsporen, opsluiten en uitzetten van sans-papiers, het aanpassen van de grondwet om de nationaliteit van degenen die op Amerikaanse bodem geboren worden te ontnemen, en het herleven van het moslimverbod. Het migratieplan heeft tot doel zowel legale als illegale migratie te beperken en zal naar verwachting juridisch worden betwist.

