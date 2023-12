Verdwijning van originele tekeningen van Edgar P. Jacobs

Zijn in de loop der jaren verdwenen uit de kluis van de Fondation EP Jacobs en werden verkocht. Het is een hallucinant verhaal over veel geld, dure auto’s en verraden vriendschap.Een roodbakstenen muur waarop in felgeel een M in een cirkel is gekalkt. Daarvoor, op een natgeregende stoep: de oer-Britse helden Blake en Mortimer, gevangen in een lichtbundel, hun schaduwen zwart afgetekend op de muur. Dat beeld kent zowat iedereen als de coverillustratie van het legendarische. Edgar P.

Jacobs (1904-1987), grootmeester van de klare lijn en geestelijke vader van deze onvermoeibare voorvechters van de vrije wereld en hun eeuwige tegenpool Olrik, was heel zuinig op zijn originelen. Hij heeft nooit ook maar een vluchtige krabbel verkocht, terwijl hij een van de grootheden van de Europese strip was. Dat maakte dat verzamelaars bereid waren astronomische bedragen te betalen. Zijn archief lag de kinderloze Jacobs zo na aan het hart dat hij in 1983 de Fondation EP Jacobs oprichtt





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Privéjets zijn niet eens het grootste probleem: zo vervuilend zijn de superrijkenHet is nu ook becijferd: de superrijken zijn supervervuilend. Twaalf van ’s werelds rijkste miljardairs stoten ieder jaar evenveel broeikasgassen uit als 2,1 miljoen huizen. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Erwin Mortier fêteert Gerard Reve: de letteren zullen weerbarstig zijn, of ze zullen niet zijnOp 14 december zou Gerard Reve honderd geworden zijn. Erwin Mortier recenseert het verjaardagsfeest van de man die lak had aan slechte en boze verstaanders.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Recordaantal Antwerpse bouwbedrijven failliet, slechte vooruitzichten voor 2024: “Daar zijn twee hoofdredenenNog nooit zijn in de provincie Antwerpen zoveel bouwbedrijven failliet gegaan als in de eerste elf maanden van dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van GraydonCreditsafe, een specialist in bedrijfsinformatie.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Rik Devillé, Mens van het Jaar: ‘Niet alle getuigenissen van slachtoffers zijn verjaard’De docuserie Godvergeten joeg in september schokgolven door Vlaanderen. De afgelopen 30 jaar verzamelde Rik Devillé duizenden verhalen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Hij is Knacks Mens van het Jaar.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Na schandaal rond Frank Creyelman checkt Mechelen zijn ICT-veiligheid extraNa schandaal rond Frank Creyelman checkt Mechelen zijn ICT-veiligheid extra: “Ik denk niet dat China als eerste onze stad viseert”

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Koning Filip in documentaire: ‘Ik kon pas echt mezelf zijn nadat ik de troon had bestegen’Het heeft lang geduurd voor Filip, koning van België, zichzelf kon zijn. Welgeteld 53 jaar. Dat geeft hij zelf toe in een nieuwe documentaire van regisseur Nicolas Delvaulx, die eerder het revelerende Paola, côté jardin maakte.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »