Verdeeld Zwijndrecht geeft groen licht voor fusie

Er was een wisselmeerderheid nodig om het omstreden project goedgekeurd te krijgen. Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang stemden samen met coalitiepartij CD&V voor het plan. Groen en Vooruit waren tegen, evenals één dissident Vlaams Belang-raadslid.

De stemming verliep in een gespannen sfeer. Een referendum had eerder aangetoond dat er onder de bevolking veel weerstand bestaat tegen het samengaan met de twee buurgemeenten. Van de inwoners die deelnamen aan het referendum, stemden 80 procent tegen. Dat komt neer op 40 procent van de bevolking.

Enkele honderden tegenstanders waren aanwezig bij de stemming en lieten luid van zich horen. Ze hadden zelfs twee kartonnen doodskisten meegenomen om te protesteren. ‘Respecteer de kiezer. Nee=nee’, viel op protestborden te lezen. Ook bij het personeel van de gemeente Zwijndrecht is de weerstand groot. Een deel van de werknemers legde donderdag zelfs even het werk neer. headtopics.com

