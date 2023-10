Verdachten van cannabisplantage op site Verlipack staan terecht

De politie Lanaken-Maasmechelen heeft vorige week een 68-jarige vrouw uit Mol en een 43-jarige vrouw uit het Limburgse Maasmechelen opgepakt voor de moord op een 64-jarige man. Hij werd begin dit …De Diepestraat in Mol-Sluis stond op 14, 15 en 16 juli voor de vijfde keer in het teken van de Zigeunerfjeste. Vzw Den Trekhaak, dat het evenement organiseert, schonk de winst aan enkele goede doelen.In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald.

Dankzij een hattrick van Cedriec Vanherck versloeg Rauw Netezonen met 1-3. Taels scoorde voor Netezonen. Humo-rockfotograaf en Mollenaar Gie Knaeps exposeert voor derde maal in zijn hometown: “Mol was in mijn tijd geen boerengat op muzikaal vlak”

In amper vijf jaar tijd mag Humo-rockfotograaf Gie Knaeps voor een derde maal in Mol zijn foto’s exposeren. Die populariteit is niet zo verwonderlijk. Knaeps is nu eenmaal geboren in Mol en …De rechtbank veroordeelde een 34-jarige man uit Mol voor meerdere feiten van exhibitionisme en openbare zedenschennis. De man sloeg de voorbije drie jaar toe in Kasterlee, Geel en Mol. headtopics.com

Onze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: “In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek” Petra verloor haar dochtertje en moest net als Linda Mertens de draad weer oppikken: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakt”

Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Vrouw uit Mol (68) en vrouw uit Limburg (43) aangehouden voor moord op 64-jarige manDe politie Lanaken-Maasmechelen heeft vorige week een 68-jarige vrouw uit Mol en een 43-jarige vrouw uit het Limburgse Maasmechelen opgepakt voor de moord op een 64-jarige man. Hij werd begin dit jaar dood teruggevonden in zijn woning in Maasmechelen. Lire la suite ⮕

Hasj, cocaïne en cannabis in beslag genomen: vier verdachten gearresteerdDe Antwerpse politie heeft dinsdag vier verdachten gearresteerd na een drugsdeal in de omgeving van de Sint-Elisabethstraat. Er werd hasj, cannabis en cocaïne in beslag genomen. Lire la suite ⮕

Kontich wint uit van Ternesse, mede dankzij twee treffers WeutsKontich versloeg zaterdag Ternesse in een uitwedstrijd. Het duel eindigde op 0-4. Lire la suite ⮕

Witting scoort twee keer voor Nieuwmoer in wedstrijd tegen MinderhoutNieuwmoer boekte zaterdag een 3-1 overwinning in de thuiswedstrijd tegen Minderhout. Lire la suite ⮕

Kurdoghlian maakt twee goals voor Schoten in wedstrijd tegen City Pirates BSchoten won zaterdag de uitwedstrijd tegen City Pirates B met 1-5. Lire la suite ⮕

Boom valt om op voorbijrijdende auto in Duffel, twee inzittenden komen met de schrik vrijAan het Moriaubos in Duffel is een boom omgevallen op een voorbijrijdende auto. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Lire la suite ⮕