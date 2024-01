Verdachte USB-sticks zorgen voor paniek in Vlaanderen

Het parket van Antwerpen heeft de woede van het parket op zich gehaald door verdachte USB-sticks achter te laten in overheidsinstellingen. Dit heeft onnodige paniek veroorzaakt en een ziekenhuis overwoog zelfs om zijn netwerk stil te leggen. Het parket heeft de bevolking opgeroepen om geen onbekende USB-sticks in hun computer te steken. De USB-sticks bevatten mogelijk schadelijke software waarmee hackers kunnen binnendringen in informaticasystemen.





Waarschuwing voor verdachte USB-sticks in AntwerpenHet parket van Antwerpen waarschuwt voor verdachte USB-sticks die op openbare plaatsen zijn achtergelaten. Deze sticks kunnen deel uitmaken van een poging tot hacking en het is raadzaam om geen onbekende USB-sticks in een computer te steken. Het parket is een onderzoek gestart en benadrukt dat het verspreiden van USB-sticks met hackertools een misdrijf is.

Hacking-stunt van VRT-programma ‘Factcheckers’ veroorzaakt paniek bij ziekenhuizen, politiekantoren en gerechtDe makers van het VRT-programma Factcheckers hebben zich de woede van het parket op de hals gehaald, door over heel Vlaanderen verdachte USB-sticks achter te laten in overheidsinstellingen als ziekenhuizen, politiekantoren en gerechtsgebouwen. “Ze hebben onnodig paniek veroorzaakt”, zegt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen.

