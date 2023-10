Veldstraat twee dagen volledig afgesloten voor werken

Weelde scoorde zondag vier keer in de uitwedstrijd tegen Sint-Job. Het duel eindigde op 2-4. Sint-Job moest met tien spelers verder na een rode kaart.In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …Geen van beide teams slaagde erin het net te vinden in de wedstrijd tussen thuisploeg Sint-Lenaarts B en Antonia B zondag. Het duel eindigde op 0-0.

Werken kruispunt Bredabaan met Essensteenweg en Sint-Jobsesteenweg lopen maand vertraging op: tot eind november omrijden van Essen naar Brasschaat via Wuustwezel Het Agentschap Wegen en Verkeer legt het kruispunt van de Bredabaan met Essensteenweg (N1) en Sint-Jobsesteenweg (N117) opnieuw aan. Die werken lopen nu een maand vertraging op. De einddatum ligt …Een goed gevulde zaal De Eikel genoot met volle teugen van de tirolermuziek die verschillende muziekensembles uit België en Nederland brachten. Het Blaaskapellen Festival van de Brechtse Hummel …Er heerste een grote drukte in het lokaal van KLJ Brecht in de Lange Pad.

KVK Wellen slaagde er ook niet in om te winnen van Sint-Lenaarts. De wedstrijd eindigde op 2-2. Dit is voor KVK Wellen al de zevende wedstrijd op rij zonder overwinning.Zandvliet B begon met een voorsprong van 2-1 aan de tweede helft, maar Sint-Job B kwam sterk terug en won met 2-3. Beide teams moesten de wedstrijd uitspelen met 10 spelers na rode kaarten.De Brechtse blaaskapel Hummel Bummel nodigt zondag ensembles uit binnen- en buitenland uit op het Blaaskapellen Festival. headtopics.com

Jeugddienst bezorgt Brechtse kinderen leuke herfstvakantie met zelfgemaakt Herfst doe-boek: voor echte plassen-stampers Bij de start van de herfstvakantie kregen alle leerlingen van het tweede tot vijfde leerjaar van de Brechtse basisscholen een Herfst doe-boek mee naar huis.

Onze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: “In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek”

Evi Hanssen: “De sterfdag van mijn moeder was een van de mooiste dagen uit mijn leven”Dat we te veel belang hechten aan belachelijke details. Dat het leven toch zo mooi is. En die natuur! Ja, het overlijden van een naaste zet de dingen scherp. Dat ervaarde ook Evi Hanssen, door in de rouw te gaan staan na het overlijden van haar moeder. Het leverde een boek op – Traag naar de hemel – en heel wat inzichten. Lire la suite ⮕

Van Gool scoort vier keer voor Oppuurs dat wint van WillebroekseWillem Van Gool sloeg 4 keer toe toen Oppuurs Willebroekse versloeg met 6-2 in de thuiswedstrijd. Lennart Jenart en Rik Verbiest scoorden de andere doelpunten voor de thuisploeg, terwijl Willebroekse's doelpunten gemaakt werden door Demir Zejnelagic. Lire la suite ⮕

Wim Van Huffelen, de ambtenaar van 800 miljoen euro, gaat met pensioenWim Van Huffelen is vanaf 1 november officieel met pensioen. Hij kijkt dan terug op een ambtenarenloopbaan van 39 jaar in de gemeente Stabroek, waarvan 35 jaar als gemeentelijk ontvanger, wat nu directeur financiën heet. In al die jaren passeerde bij hem meer dan driekwart miljard euro werkingsgeld voor de poldergemeente. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de cyclocross : Lars van der Haar et Fem van Empel triomphent à MaasmechelenPas de deuxième succès pour Thibau Nys ! Celui qui avait décidé de ne pas participer au Superprestige à Ruddevoorde... Lire la suite ⮕

Parket verspreidt robotfoto van man die advocate Claudia Van Der Stichelen (58) doodschootHet parket van Oost-Vlaanderen heeft zondagavond een robotfoto verspreid van de dader van de moord op advocate Claudia Van Der Stichelen (58) in Sint-Lievens-Houtem. Lire la suite ⮕

