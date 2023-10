Veertiger moet agressieprobleem aanpakken na belaging meerdere personen

Pop-up Europa strijkt van vrijdag 3 november tot en met vrijdag 15 december neer in Kasterlee en Lille. Tijdens die periode organiseren de provincie Antwerpen en de gemeentebesturen van Kasterlee …

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Kunstenares Anita Fleerackers uit Gierle (Lille) mocht onlangs deelnemen aan een belangrijke kunstbeurs in het Italiaanse Venetië. In haar thuisbasis op Hemeldonk geeft ze dit weekend een impressie …

Nick De Pré (30) uit Ranst legde woensdagavond op de gemeenteraad van Lille de eed af als nieuwe algemeen directeur van de gemeente Lille. Vanaf 1 januari 2024 komt de algemeen directeur officieel …Wielertoeristenclub De Heggestoempers uit Poederlee (Lille) nodigt op zondag 29 oktober mountainbikers uit voor de herfstveldtoertocht. headtopics.com

Motorcrossend Vlaanderen likt zijn wonden na het dodelijke ongeluk van een 15-jarige coureur uit Weelde (Ravels), vorige week woensdag. In MC Lille, een van de drie overgebleven Vlaamse circuits …Na de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen. Hieronder vind je een overzicht van de uitslagen en doelpuntenmakers van alle Antwerpse …Arendonk won voor het eerst sinds lange tijd.

Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: "Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel"Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin.

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet.

Heggestoempers pakken weer uit met herfstveldtoertochtWielertoeristenclub De Heggestoempers uit Poederlee (Lille) nodigt op zondag 29 oktober mountainbikers uit voor de herfstveldtoertocht. De start en aankomst bevinden zich aan de voetbalterreinen van KVC Lille United aan de Heggelaan in Poederlee.

Een anesthesietoestel voor muizen of een operatietafel voor Congo: geïnteresseerde kopers bekijken inboedel StDe veiling van de inboedel van het Stuivenbergziekenhuis loopt op zijn einde. Donderdagnamiddag worden de loten stelselmatig afgesloten. Geïnteresseerde kopers konden die loten vandaag komen bekijken. En de interesse bleek uit erg uiteenlopende hoeken te komen. Van veeartsen over laboranten tot kunstenaars.

Dertig woningen ontruimd na gaslek, één arbeider raakt lichtgewond: "Een avontuur, maar gelukkig valt het alleBij werkzaamheden op de Antwerpsesteenweg in Lier ontstond woensdag rond 17.30u een lek in de middengasleiding. Daarbij raakte een arbeider lichtgewond. Een dertigtal woningen werd uit voorzorg ontruimd. "Er was nooit acuut gevaar voor de omwonenden", zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA).

Een echte griezel, een zalmachtige en de Noordzeegarnaal: wat zwemt allemaal in de Schelde?De zeeprik, de elft en deze week de houting. Het zijn allemaal verdwenen vissoorten die sporadisch weer opduiken in de Schelde. De rivier heeft een uniek ecosysteem, maar zit nog volop in het herstel.