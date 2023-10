Veel patiënten laten gratis naar borsten kijken

Hoewel het ziekenhuis via beperkte kanalen reclame maakte voor het gratis borstonderzoek daagden maar liefst 72 personen op. “Dit bewijst dat er hoge nood is aan dergelijke acties. De aanwezigen gaven ook aan dat ze het apprecieerden dat we dit organiseren in de vertrouwelijke omgeving van onze borstkliniek. Het onderzoek door gynaecoloog dr. Johan Vervliet en chirurg dr. Kathleen Vanderstappen kon op die manier ook in alle anonimiteit verlopen,” zegt Freja Gauwloos, borstverpleegkundige.

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: "Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel"Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin.

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet.

Nog een bottleneck erbij op N118 naar Geel: kruispunt in Retie drie weken volledig afgeslotenHet verkeer tussen Retie en Geel wordt de komende drie weken nog extra bemoeilijkt: het kruispunt van de Gildenstraat met de Kapelstraat in Retie, vlak bij bakker Jan & Lowie, gaat tot half december dicht voor alle verkeer.

Dertig woningen ontruimd na gaslek, één arbeider raakt lichtgewond: "Een avontuur, maar gelukkig valt het alleBij werkzaamheden op de Antwerpsesteenweg in Lier ontstond woensdag rond 17.30u een lek in de middengasleiding. Daarbij raakte een arbeider lichtgewond. Een dertigtal woningen werd uit voorzorg ontruimd. "Er was nooit acuut gevaar voor de omwonenden", zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA).

Een anesthesietoestel voor muizen of een operatietafel voor Congo: geïnteresseerde kopers bekijken inboedel StDe veiling van de inboedel van het Stuivenbergziekenhuis loopt op zijn einde. Donderdagnamiddag worden de loten stelselmatig afgesloten. Geïnteresseerde kopers konden die loten vandaag komen bekijken. En de interesse bleek uit erg uiteenlopende hoeken te komen. Van veeartsen over laboranten tot kunstenaars.

Een echte griezel, een zalmachtige en de Noordzeegarnaal: wat zwemt allemaal in de Schelde?De zeeprik, de elft en deze week de houting. Het zijn allemaal verdwenen vissoorten die sporadisch weer opduiken in de Schelde. De rivier heeft een uniek ecosysteem, maar zit nog volop in het herstel.