Vanhaezebrouck constate un 'état d'esprit plus positif' à Gand après la victoire

Gand n'a connu aucun vrai problème contre les Islandais, qui étaient déjà menés 4-0 à la mi-temps. 'Nous voulions absolument prendre les trois points aujourd'hui', a déclaré Vanhaezebrouck. 'Breidablik a perdu de justesse ses deux derniers matches en Conference League (0-1 contre le Zorya Lugansk et 3-2 au Maccabi Tel Aviv, ndlr). C'est une équipe jeune et pleine d'entrain.

C'est dommage que nous ayons concédé un penalty, mais Davy Roef est toujours capable de sortir le grand jeu. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas marqué autant de buts. Cela fait du bien', a ajouté l'entraîneur gantois.

Lire la suite:

RTL sport »

Hein Vanhaezebrouck betreurt vertrek van hoofdscout Cardenas: “Ik heb geen probleem met Samuel”Echt een verrassing was het niet voor hem maar Hein Vanhaezebrouck klonk daags voor de partij tegen het IJslandse Breidablik toch teleurgesteld omwille van het ontslag van hoofdscout Samuel Cardenas: “Ik heb geen probleem met Samuel. Als hij dat wel heeft, dan is dat spijtig. Jullie hebben dat zo gemeld. Dat is volgens mij niet het geval. Lire la suite ⮕

Hein Vanhaezebrouck veut 'tirer les leçons du faux pas face au Cercle de Bruges'Après sa défaite 2-0 au Cercle de Bruges le week-end dernier, La Gantoise a raté sa répétition générale avant sa rencontre de Conference League jeudi face aux Islandais de Breidablik. Lire la suite ⮕

– Gand-Breidablik : 3-0, Gand démarre la rencontre tambour battantLa Gantoise reçoit Breidablik dans le cadre de la troisième journée du groupe B de la Conference League. Un match à... Lire la suite ⮕

- Organisateurs ambitieux, les Lion’s Eugies veulent gagner l’Europa League: «Nous nousCe week-end, le site PHASE à Havré sera le cadre de la Champions League et de l’Europa League de Subbuteo: finaliste de la deuxième épreuve en 2022, le club d’Eugies, qui a reçu l’honneur d’organiser l’événement, rêve du sacre. Lire la suite ⮕

Gand-Breidablik : les Buffalos veulent conforter leur première place (direct commenté 18h45)La Gantoise reçoit Breidablik dans le cadre de la troisième journée du groupe B de la Conference League. Un match à... Lire la suite ⮕

Industrie automobile : Volvo décide d’assembler l’EX30 sur son site de GandVolvo va bientôt assembler le modèle EX30 dans son usine située à Gand, a indiqué jeudi le constructeur automobile... Lire la suite ⮕