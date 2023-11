Vandalen besmeuren kunstwerk met 'Gaza' in Wenduine

Vandalen brachten 'Gaza' aan op het gigantische kunstwerk. Burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA) kan er absoluut niet mee lachen. — © jvebesmeurd in het dierenparkje in Wenduine. Op het beeld werd de boodschap 'Gaza' aangebracht, inclusief een rode streep. 'Het is brons, dus dit wordt een kostelijk grapje', aldus een boze burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA). Het kunstwerk heeft 150.000 euro gekost.

werd pas eind oktober naar het nieuwe dierenparkje in Wenduine gebracht: daar zijn nog volop renovatiewerken aan de gang. Of de 'jongen met de ezelsoren' tevreden is met zijn nieuwe uitvalsbasis, valt nog af te wachten. Vandalen hebben het beeld namelijk besmeurd met graffiti. Op het kunstwerk prijkt de boodschap 'Gaza' in graffiti, afgewerkt met een rode streep op de lippen van het beeld. Het kunstwerk van de Belgische kunstenares Maen Florin werd twee jaar geleden aangekocht in het kader van de triënnale Beaufor





