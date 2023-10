Van Uytvanck souffre d'un lumbago mais devrait pouvoir disputer la BJK Cup

'La nature de la blessure s'assimile à un lumbago', a ainsi expliqué la Limbourgeoise. 'C'est quelque chose qui peut survenir en raison de la problématique qu'elle connaît avec son dos. Ce n'est rien de dramatique, mais cela nécessite évidemment de l'attention et de la prudence. Il n'est pas question de se précipiter. Ali doit passer par une nouvelle revalidation et prendre le temps de récupérer.

' Cela signifie donc qu'Alison Van Uytvanck devrait être rétablie pour participer à la rencontre barrage du Groupe mondial de la Billie Jean King Cup que la Belgique disputera contre la Hongrie les 11 et 12 novembre à Charleroi.

Lire la suite:

RTL sport »

Alarmbrief van Tunesië over Lassoued maakt duidelijk: niet enkel sprake van ontsnapping, óók van geweldEr duikt nog een nieuw element in het dossier over de terrorist Abdesalem Lassoued. Uit de ‘Red Notice’ die Tunesië verspreidde op 1 juli 2022 blijkt dat de politie niet alleen gealarmeerd werd over zijn ontsnapping, ook over geweld. Lire la suite ⮕

‘Bende van IGLO’ bekogelt bus van De Lijn met stenen op Linkeroever: “Chauffeurs voelen zich bedreigd”Opnieuw een gewelddadig incident op een bus van De Lijn . Een groep jongeren heeft dinsdagavond op Linkeroever stenen naar bussen en wagens gegooid. Niemand raakte gewond, al veroorzaakte het incident wel heel wat schade. Het is niet de eerste keer dat zo’n agressie zich voordoet. Lire la suite ⮕

Mike Johnson is de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse republikein Mike Johnson (51) is woensdagavond (Belgische tijd) verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij kon de meerderheid van het Huis achter zich scharen in een vierde stemronde. Lire la suite ⮕

Acapulco afgesloten van rest van Mexico na doortocht orkaan OtisNa de doortocht van de krachtige orkaan Otis, is de Mexicaanse stad Acapulco woensdag afgesloten van de rest van het land. Er is sprake van materiële schade in de beroemde badplaats aan de Stille Oceaan. Lire la suite ⮕

Valerie Trouet, directeur van het klimaatcentrum: “We zijn allesbehalve slachtoffers van de klimaatopwarming”Iedere week laat Billie zich inspireren door de levenslessen van een bekende Vlaming. ‘A little less conversation, a little more action, please’. Voor Valerie Trouet, dendrochronoloog en directeur van het nieuwe Belgische klimaatcentrum, zijn Elvis’ woorden actueler dan ooit. Lire la suite ⮕

Gemiddeld inkomen van Belg gestegen: kaap van 20.000 euro is gerondHet gemiddeld inkomen van de Belg is in 2021 gestegen tot boven de kaap van de 20.000 euro. Het gemiddeld netto belastbare inkomen per inwoner kwam uit op 20.357 euro, waar dat een jaar eerder nog 19.671 euro was. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Statbel, berekend op basis van de aangiften in de personenbelasting. Lire la suite ⮕